Đại học Kinh tế TPHCM (UEH): Nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Bài cuối: Từ giảng đường đến nghị trường, thương trường

Ngày 3/10/2026, hơn 1.400 cựu sinh viên, học viên đã trở về Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tham dự chương trình "UEH Alumni Homecoming Day 2026" - cuộc hội ngộ ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Từ 516 sinh viên khóa chính quy đầu tiên năm 1976, sau nửa thế kỷ, UEH đã đào tạo hơn 280.000 người học hiện đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong khu vực công, cộng đồng doanh nghiệp, giáo dục, nghiên cứu và công nghệ.

PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, nhấn mạnh cộng đồng hơn 280.000 người từng ngồi ghế ngôi trường chính là nguồn lực quan trọng, đồng hành cùng hành trình 50 năm qua cũng như chặng đường phát triển tiếp theo của nhà trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế TPHCM, tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, ngày 28/10 vừa qua

Từ các nhà hoạch định chiến lược

TS Nguyễn Thành Phong là cựu sinh viên ngành Kế hoạch, khóa 1981-1985 của trường. Sau khi tốt nghiệp, ông được giữ lại làm giảng viên và làm Bí thư Đoàn trường đến năm 1993. Từ phong trào thanh niên, sinh viên, ông lần lượt đảm nhiệm các cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre rồi Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 8/2021, Bộ Chính trị điều động ông giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Gắn bó với mái trường cũ, ông là thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 khi đang là Chủ tịch UBND TPHCM.

PGS.TS Bùi Quang Hùng - Giám đốc Đại học Kinh tế phát biểu chỉ đạo trong một Hội nghị

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, sinh năm 1964, quê Tiền Giang, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Ông có quá trình dài gắn bó với trường, từ tháng 6/2008 đến tháng 2/2015 trên cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM, đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa XIII và thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia. Từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2022, ông làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và là thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Là đại biểu Quốc hội ba khóa liên tiếp XIII, XIV và XV, trên nghị trường, ông Võ Hoàng Ngân thường lên tiếng về những vấn đề thể chế của TPHCM. Khi các đại biểu thảo luận dự thảo nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế đặc thù cho thành phố, ông cùng nhiều đại biểu Đoàn TPHCM kiến nghị điều chỉnh cách xác định phạm vi khu thương mại tự do trong dự thảo. Hành trình của ông khởi nguồn từ giảng đường bước sang tư vấn chính sách, rồi tham gia trực tiếp vào quá trình làm luật.

Đến những doanh nhân tiêu biểu

Ở thương trường, dấu ấn của cựu sinh viên UEH cũng rất đậm nét. Theo danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam công bố năm 2024, UEH có 11 cựu sinh viên trong danh sách này, phần lớn thuộc đội ngũ sáng lập hai công ty Thế Giới Di Động và Digiworld.

Tiêu biểu là ông Nguyễn Đức Tài, đồng sáng lập và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính - Kế toán. Sinh năm 1969, quê gốc Nam Định, sau khi tốt nghiệp UEH, ông tiếp tục học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG). Người kế nhiệm ông ở vị trí Tổng Giám đốc Thế Giới Di Động, ông Trần Kinh Doanh, cũng là cử nhân kinh tế của UEH. Ông Trần Huy Thanh Tùng, thành viên HĐQT Thế Giới Di Động và ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Digiworld, là những doanh nhân nổi tiếng trong giới công nghệ xuất thân từ UEH.

Ở lĩnh vực ngân hàng, ông Trần Mộng Hùng (1953-2018) là một trong những người sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Ông tốt nghiệp cử nhân ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM, từng là giảng viên Trường Cao cấp nghiệp vụ ngân hàng giai đoạn 1978-1980. Ngân hàng ACB chính thức đi vào hoạt động năm 1993, khi đội ngũ sáng lập gần như phải tự mày mò mọi thứ, từ nghiệp vụ đến quản trị. Hơn ba thập niên sau, ngày 9/9/2026, ACB và UEH ký thỏa thuận triển khai Chương trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng, mang tên người sáng lập từng học và giảng dạy tại trường; ngoài học bổng, sinh viên còn có cơ hội thực tập, nhận cố vấn từ lãnh đạo, chuyên gia ngân hàng, và hai bên dự kiến hợp tác nghiên cứu về fintech, ngân hàng số, chuyển đổi xanh.

Không gian Triển lãm giao thương UEH Alumni Co-Creation Showcase 2026 đón các thế hệ sinh viên UEH tham gia

Những doanh nhân thế hệ trước bước vào thương trường khi khu vực kinh tế tư nhân còn non trẻ. Thế hệ hôm nay đứng trước một không gian lớn hơn nhiều. Đến giữa năm 2026, cả nước có hơn một triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy vậy, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, nhiều doanh nghiệp tư nhân, nhất là những doanh nghiệp đi lên từ hộ kinh doanh, vẫn còn hạn chế về năng lực quản trị, tài chính và nhân sự. Đó cũng là khoảng trống mà UEH hướng tới. Tháng 10/2025, trường ra mắt chương trình UEH CEO Program, đặt mục tiêu đào tạo 3.000 CEO, doanh nhân và lãnh đạo kế cận cho doanh nghiệp ở TPHCM và các địa phương lân cận giai đoạn 2025-2030, góp phần thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nếu những doanh nhân như Nguyễn Đức Tài hay Trần Mộng Hùng là thành quả của nhiều thập niên đào tạo chính quy, thì chương trình này là nỗ lực của nhà trường để rút ngắn con đường ấy cho thế hệ quản trị kế tiếp của khu vực tư nhân.

Và những người ở lại "giữ lửa"

Song song với những người bước ra xã hội, nhiều thế hệ cựu sinh viên chọn ở lại trường và hôm nay trực tiếp lãnh đạo UEH. Giám đốc UEH, PGS.TS Bùi Quang Hùng là thủ khoa đầu vào năm 1996 và thủ khoa tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán khóa 1996-2000 của chính ngôi trường này. Theo UEH, việc ông được bổ nhiệm thể hiện chiến lược xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa, trưởng thành từ chính môi trường đào tạo, học thuật và quản trị của trường.

Hai Phó Giám đốc cũng là cựu sinh viên của trường. GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng năm 2001, nhận bằng thạc sĩ năm 2005 và tiến sĩ năm 2009 đều tại UEH, được công nhận chức danh giáo sư năm 2023. Ông Bảo từng là Trưởng khoa Tài chính, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng đại học UEH. Phần TS Đinh Công Khải tốt nghiệp cử nhân kinh tế công nghiệp tại UEH năm 1990, hoàn thành chương trình tiến sĩ kinh tế học tại Đại học Colorado (Hoa Kỳ) năm 2009 với hơn 32 năm công tác tại trường, trong đó có thời gian làm Viện trưởng Viện Chính sách công.

Điều UEH đang hướng tới không chỉ là những cuộc hội ngộ. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, cộng đồng cựu sinh viên, học viên được xác định là một lực lượng đồng kiến tạo quan trọng trong hệ sinh thái đại học, gắn với mục tiêu hoàn thiện mô hình đại học đa ngành, bền vững và xây dựng UniverCity Innovation Hub. Để tổ chức sự tham gia ấy, UEH xây dựng năm không gian đồng kiến tạo: đồng kiến tạo giáo dục, đồng nghiên cứu và chuyển giao tri thức, đồng phát triển tài năng và lộ trình nghề nghiệp, đồng đổi mới sáng tạo, đồng đầu tư và đóng góp cho tương lai. Mạng lưới này còn được mở rộng tới các địa phương, như việc thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên, học viên UEH tại Khánh Hòa.

Sinh viên UEH

Theo Giám đốc Bùi Quang Hùng, mục tiêu của trường là xây dựng một hệ sinh thái để mỗi cựu sinh viên tiếp tục được kết nối, phát triển và chọn cách đồng hành phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm của mình; khi nguồn lực của các thế hệ cựu sinh viên gắn với đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, sự gắn bó với mái trường sẽ chuyển hóa thành giá trị thiết thực cho người học và xã hội. Chương trình học bổng mang tên nhà sáng lập ACB là một ví dụ cụ thể của vòng tuần hoàn ấy: từ một người học, người dạy năm xưa, nguồn lực quay về nâng đỡ thế hệ sinh viên hôm nay.

Từ cán bộ Đoàn trường trở thành người đứng đầu chính quyền TPHCM, từ phó hiệu trưởng trở thành đại biểu Quốc hội ba khóa, từ những cử nhân tài chính, ngân hàng trở thành người dựng nên các doanh nghiệp, ngân hàng tư nhân hàng đầu, từ người thủ khoa năm nào trở thành người lãnh đạo chính ngôi trường, mỗi hành trình là một lát cắt của 50 năm UEH đồng hành cùng nền kinh tế.

Hơn 280.000 cựu sinh viên, học viên là con số đủ lớn để cho thấy sức bậc của UEH. Nhưng điều mà các hành trình ấy cùng cho thấy là một vòng tuần hoàn, tri thức được trao từ giảng đường, chuyển hóa thành đóng góp cho thành phố và đất nước, rồi quay trở lại nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp. Ở tuổi 50, khi UEH đặt mục tiêu vươn vào nhóm đại học hàng đầu Châu Á, vòng tuần hoàn ấy chính là nguồn lực bền vững nhất mà nhà trường có được.

Các sinh viên UEH trong ngày tốt nghiệp