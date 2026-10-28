Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại biểu khách quốc tế cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) nhấn mạnh, thành lập ngày 27/10/1976 với khóa đào tạo đầu tiên gồm 516 sinh viên, UEH mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực kinh tế và quản lý phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.

Trải qua các giai đoạn phát triển, nhà trường không ngừng đổi mới đào tạo, nghiên cứu và quản trị; tiên phong trong tự chủ đại học, quốc tế hóa giáo dục; phát huy vai trò trong tư vấn, phản biện chính sách, chuyển giao tri thức, bồi dưỡng năng lực khu vực công và đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp.

Nhìn lại hành trình 50 năm của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, điều tự hào không chỉ là những dấu mốc đã đi qua, mà là cách mỗi thế hệ đã tiếp nhận, kế thừa, nỗ lực đổi mới để phù hợp hơn với dòng chảy thời đại và yêu cầu phụng sự đất nước.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045, UEH xác định bước chuyển chiến lược, chuyển từ mô hình đại học truyền thống sang mô hình “Đại học Đồng kiến tạo Giá trị” và từng bước trở thành Hạt nhân Đổi mới sáng tạo Đô thị và Vùng. UEH đặt mục tiêu vào Top 150 Đại học châu Á vào năm 2030, Top 100 châu Á trong giai đoạn 2035-2045, đóng góp trách nhiệm nâng cao chất lượng nhân lực, nâng tầm vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên thế giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quá trình trưởng thành của UEH gắn liền với công cuộc Đổi mới và hội nhập của đất nước, góp phần đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao năng lực quản lý và phát triển doanh nghiệp. Thành tựu hôm nay là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ thầy, trò nhà trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định những định hướng lớn cho giai đoạn mới. Những chủ trương ấy phải tạo chuyển biến rõ rệt trong từng cơ sở giáo dục. Với nền tảng và thế mạnh đào tạo, UEH phải vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội; đóng góp xứng đáng hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.

Nhà trường cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo; tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, nâng cao năng lực vận dụng và giải quyết vấn đề. Chủ động dự báo nhu cầu nhân lực, chuẩn bị cho những ngành nghề mới. Phát triển đào tạo liên ngành, kết hợp kinh tế, quản lý với công nghệ, dữ liệu và pháp luật; đưa kết quả nghiên cứu và những vấn đề thực tiễn vào giảng dạy. Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, nhân văn; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài từ sớm; tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu UEH đẩy mạnh nghiên cứu lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tìm ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với ổn định, tự chủ của nền kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Ưu tiên những vấn đề có ý nghĩa lâu dài về năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và già hóa dân số; nhận diện sớm cơ hội và rủi ro trước biến động quốc tế.

Từ thực tiễn của thành phố, nhà trường chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, tổng kết các cách làm hiệu quả để đóng góp cho chính sách chung và các địa phương khác tham khảo. Chọn nội dung hợp tác phù hợp các địa phương, doanh nghiệp, xác định những vấn đề cần giải quyết; chú trọng nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất, liên kết thị trường, phát triển dịch vụ và sử dụng bền vững tài nguyên.

Định hướng nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng bộ nhà trường tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng, phát triển đảng trong sinh viên, học viên. Đổi mới quản trị đại học, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển bền vững. Tự chủ đại học phải gắn với trách nhiệm giải trình và bảo đảm chất lượng; công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn lực.

Nhà trường cần chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và bồi dưỡng lớp kế cận; giữ vững kỷ cương, liêm chính học thuật; xử lý nghiêm gian lận trong đào tạo, nghiên cứu để bảo vệ uy tín Nhà trường và quyền lợi của người học. Giao việc, hướng dẫn, tạo cơ hội để giảng viên trẻ rèn luyện và trưởng thành; đánh giá, đãi ngộ công bằng theo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, đóng góp thực tế. Chủ động kết nối trí thức Việt Nam ở nước ngoài, lựa chọn đối tác phù hợp, phát triển chương trình đào tạo và nhóm nghiên cứu chung, mở rộng trao đổi giảng viên, sinh viên. Đưa những vấn đề của Việt Nam vào các chương trình hợp tác, cùng tạo ra tri thức mới…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sau lễ kỷ niệm, UEH rà soát chiến lược phát triển, lựa chọn những việc ưu tiên, có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt. Mỗi nhiệm vụ phải xác định được kết quả cần đạt, nguồn lực, trách nhiệm, thời hạn thực hiện. Chủ động giải quyết việc thuộc thẩm quyền; kịp thời kiến nghị khó khăn vượt thẩm quyền, đề xuất phương án tháo gỡ. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà trường phát triển. Các doanh nghiệp, đối tác, các thế hệ cựu sinh viên tiếp tục đồng hành, góp sức xây dựng Nhà trường, tạo thêm cơ hội học tập, nghiên cứu, phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân thành phố cho Đại học Kinh tế Thành phố Chí Minh, ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển của thành phố.

Trước lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu tham quan Phòng Truyền thống số và ghi lưu bút nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nhà trường.