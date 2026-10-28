Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương thành tựu và đóng góp to lớn của Nhà trường; chúc mừng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về truyền thống, thầy và trò Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh càng phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới. Với nền tảng và thế mạnh đào tạo, nhà trường cần đóng góp xứng đáng hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. Nhà trường phải vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội, khẳng định uy tín trong khu vực và quốc tế. Sự lớn mạnh của nhà trường phải góp phần làm tăng năng lực phát triển của đất nước và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Nhà trường cần đánh giá đúng năng lực, nhận rõ những hạn chế, xác định trọng tâm đổi mới và tập trung nguồn lực thực hiện. Truyền thống tiên phong phải được tiếp nối bằng bản lĩnh tự đổi mới, bằng những thành tựu mới. Kỷ niệm 50 năm là dịp để xác định rõ hơn trách nhiệm đối với chặng đường phía trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị UEH tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Đồng thời, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, bảo đảm kiến thức nền tảng, nâng cao năng lực vận dụng và giải quyết vấn đề; chú trọng ngoại ngữ, năng lực số, tư duy phản biện và khả năng học tập suốt đời. Đổi mới cách dạy phải đi cùng đổi mới cách thi, đánh giá đúng năng lực và giữ vững sự trung thực. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài từ sớm; tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Chất lượng đào tạo phải được khẳng định bằng sự trưởng thành và đóng góp của người tốt nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong nhà trường có thêm những công trình mang dấu ấn học thuật riêng, được giới khoa học thừa nhận và có giá trị đối với Việt Nam. Kết quả nghiên cứu phải góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, làm phong phú tri thức và cung cấp những kiến nghị tin cậy cho các cơ quan hoạch định, thực thi chính sách. Kết quả dạy và học, kết quả nghiên cứu phải là “phương tiện để đạt mục đích” với những kết quả đo đếm được trong phát triển kinh tế quốc gia, tạo ra công ăn việc làm, ra sản phẩm cụ thể cho xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, sau lễ kỷ niệm, UEH rà soát chiến lược phát triển, lựa chọn những việc ưu tiên, có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt. Mỗi nhiệm vụ phải xác định được kết quả cần đạt, nguồn lực, trách nhiệm, thời hạn thực hiện. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà trường phát triển. Các doanh nghiệp, đối tác, các thế hệ cựu sinh viên tiếp tục đồng hành, góp sức xây dựng Nhà trường, tạo thêm cơ hội học tập, nghiên cứu, phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.