Đại học Kinh tế Quốc dân trao bằng thạc sĩ: Phát huy tri thức, đóng góp vào sự phát triển của đất nước

Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân cùng các tân thạc sĩ. (Ảnh: TUẤN ANH)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường khi đánh dấu 70 năm xây dựng và phát triển nhà trường, đồng thời là năm thứ 49 nhà trường triển khai đào tạo sau đại học. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra kỳ vọng đối với sự phát triển của nhà trường, trong đó có vai trò của các thế hệ học viên sau đại học trong việc kế thừa và lan tỏa những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu. (Ảnh: TUẤN ANH)

Với triết lý giáo dục “Kiến tạo con đường thông minh để mỗi người trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, mang lại giá trị cho cộng đồng”, Đại học Kinh tế Quốc dân luôn lấy người học làm trung tâm, chú trọng khơi dậy khát vọng tri thức, tinh thần đổi mới sáng tạo, giúp người học phát huy năng lực, khẳng định giá trị bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, nhà trường hướng tới đào tạo những thế hệ người học có chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các tân thạc sĩ tham dự Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân. (Ảnh: TUẤN ANH)

Gửi gắm kỳ vọng tới 912 tân thạc sĩ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, tấm bằng tốt nghiệp vừa là sự ghi nhận cho quá trình học tập, nghiên cứu bền bỉ vừa mở ra chặng đường mới với những cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, nguồn nhân lực trình độ cao cần có tư duy toàn cầu, năng lực quản trị hiện đại và khả năng đổi mới sáng tạo để tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn, dẫn dắt hoạt động doanh nghiệp và đóng góp vào quá trình phát triển đất nước.

Từ kỳ vọng đó, lãnh đạo nhà trường bày tỏ tin tưởng các tân thạc sĩ sẽ tiếp tục phát huy tri thức, năng lực và bản lĩnh đã được bồi đắp; dù ở bất kỳ vị trí công tác nào cũng luôn làm việc bằng tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến.

Các tân thạc sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, giảng viên nhà trường. (Ảnh: TUẤN ANH)

Đại diện cho các tân thạc sĩ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, lớp K32QT2, ngành Quản trị kinh doanh bày tỏ niềm tự hào khi được đón nhận tấm bằng thạc sĩ trong dịp kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân. Theo Ánh Tuyết, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn mà còn ở cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và trưởng thành cùng thầy cô, bạn bè.

Tấm bằng thạc sĩ không phải là điểm kết thúc của việc học, mà mở ra hành trình tiếp tục trau dồi tri thức, đổi mới tư duy và vận dụng những điều đã học vào thực tiễn. “Đó là hành trình tiếp tục học hỏi, không ngừng đổi mới, dám vượt qua những giới hạn của bản thân và quan trọng hơn cả là biết vận dụng tri thức để tạo ra những giá trị thiết thực cho cuộc sống”, tân thạc sĩ chia sẻ.

Các tân thạc sĩ được lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân khen thưởng. (Ảnh: TUẤN ANH)

Cũng tại buổi lễ, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố quyết định thành lập Ban liên lạc cựu học viên cao học khóa 32 thuộc Mạng lưới cựu sinh viên, học viên của nhà trường, góp phần tăng cường gắn kết giữa các thế hệ học viên, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong học tập, công tác.

Lễ trao bằng không chỉ ghi dấu chặng đường học tập, nghiên cứu của các tân thạc sĩ mà còn mở ra hành trình mới, nơi tri thức và năng lực được tiếp tục phát huy, đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển của đất nước.