Đại học Kinh tế Quốc dân phải trở thành trung tâm tư vấn, phản biện chính sách hàng đầu của đất nước

Sáng 11/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956 -2026) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn xa” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân Bùi Đức Thọ cho biết, năm 1956, khi đất nước còn muôn vàn khó khăn, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Trung ương được thành lập, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ có trình độ, có năng lực tổ chức và quản lý nền kinh tế, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Trong chặng đường phát triển đó, Đại học Kinh tế quốc dân đã khẳng định được sự đóng góp to lớn và có tính tiên phong.

Đặc biệt trong công cuộc đổi mới, nhà trường đã tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; tham gia đổi mới tư duy kinh tế, nghiên cứu và tư vấn chính sách, đóng góp vào quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những giáo trình, bài giảng đầu tiên về kinh tế thị trường được hình thành và lan tỏa từ Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhiều công trình nghiên cứu, ý kiến tư vấn của các nhà khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân đã đóng góp thiết thực cho quá trình hoạch định đường lối, chính sách và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Những đóng góp ấy của Đại học Kinh tế Quốc dân đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1996; danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới năm 2000; hai lần được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh vào các năm 2001 và 2011; Huân chương Lao động hạng Nhất các năm 1983, 2016 và hôm nay, nhà trường tiếp tục vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba.

Mới đây, Đại học Kinh tế Quốc dân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và TP Hà Nội tin tưởng lựa chọn là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt của Thủ đô. Trong giai đoạn tới, Đại học Kinh tế Quốc dân xác định mục tiêu lọt vào Top 100 châu Á theo các lĩnh vực thế mạnh, và trở thành đại học có tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới, là trung tâm của hệ sinh thái phát triển bền vững, phụng sự sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế quốc dân.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế Quốc dân vì có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thủ tướng cũng trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho nhà trường vì thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, sau 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân đã khẳng định vững chắc vị thế là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu cả nước trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh với quy mô đào tạo lớn (khoảng 60 nghìn người học), cùng mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp, đảm nhiệm nhiều vị trí then chốt trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau; đi đầu trong đổi mới giáo dục đại học khối kinh tế - quản trị, nhất là hội nhập quốc tế về chất lượng đào tạo với 88 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế. Nhiều báo cáo, nghiên cứu, phản biện chính sách của nhà trường đã trở thành cơ sở khoa học quan trọng, đóng góp hiệu quả vào quá trình hoạch định những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước cũng như tham gia tư vấn nâng cao hiệu quả quản trị cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức. Năm 2026, đóng góp của Đại học Kinh tế Quốc dân đối với sự phát triển của cộng đồng được xếp hạng thứ 85 thế giới theo tiêu chí tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng việc làm, góp phần thiết thực vào mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Đại học Kinh tế Quốc dân.

“Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những nỗ lực, cống hiến và thành tựu rất đỗi tự hào của Đại học Kinh tế Quốc dân”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng nói: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”. Thực hiện lời dạy của Bác, lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng phải chủ động đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ tri thức, bản lĩnh, năng lực sáng tạo và tinh thần trách nhiệm để đảm đương những nhiệm vụ phát triển hôm nay cũng như giải quyết những vấn đề của tương lai. Sự phát triển của một trường đại học phải được đo bằng chất lượng nguồn nhân lực, những giá trị tri thức và những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Mới đây, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo sâu sắc, định hướng cho giáo dục đại học cả nước, trong đó nhấn mạnh: Công tác dạy và học, nghiên cứu phải được cụ thể hóa thành những kết quả đo đếm được trong phát triển kinh tế quốc gia, tạo ra công ăn việc làm, sản phẩm cụ thể cho xã hội.

“Với tinh thần đó, tôi đề nghị Đại học Kinh tế Quốc dân phải nhận thức sâu sắc sứ mệnh, trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới; đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm, chuyển nhanh và mạnh mẽ từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình đại học hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách theo tinh thần các Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới; chủ động hơn trong nghiên cứu, tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định chính sách; phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 150 và đến năm 2035 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới theo lĩnh vực, đến năm 2045 trở thành đại học đẳng cấp quốc tế”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tặng hoa chúc mừng, tri ân các nhà giáo tiêu biểu của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Để đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng đề nghị Đại học Kinh tế Quốc dân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhà trường phải tập trung đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế. Chuyển mạnh từ đào tạo theo những gì mình có sang đào tạo theo những gì đất nước cần; tích hợp trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số, năng lực số vào các chương trình giảng dạy; chú trọng đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý, doanh nhân có năng lực dẫn dắt; coi trọng việc rèn luyện tư duy độc lập và sự minh bạch, trung thực, liêm chính trong nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Đại học Kinh tế Quốc dân phải nâng tầm chất lượng nghiên cứu khoa học, thực sự trở thành trung tâm tư vấn, phản biện chính sách hàng đầu của đất nước, nơi khởi nguồn của những ý tưởng chính sách có chất lượng, nơi các vấn đề mới được phân tích khách quan, đa chiều dựa trên căn cứ khoa học vững chắc. Tập trung giải quyết những bài toán lớn mang tầm chiến lược quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu và Ban Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kỳ vọng Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ có những bước tiến vượt bậc trong giai đoạn tới, sớm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu của Việt Nam, một trong 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế; đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới .