Đại học Kinh tế Quốc dân khai giảng khóa đào tạo lãnh đạo điều hành cao cấp NEU

PGS. TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS. TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, với Đại học Kinh tế Quốc dân, sứ mệnh đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo, nhà quản lý luôn gắn liền với hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và cộng đồng doanh nghiệp.

PGS. TS Bùi Đức Thọ chia sẻ thêm, chương trình được thiết kế với sự tham gia trực tiếp của các doanh nhân thành đạt là cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Thay vì tổ chức theo mô hình lớp học truyền thống, Nhà trường mong muốn xây dựng một diễn đàn trao đổi thực tiễn, nơi những doanh nhân giàu kinh nghiệm có thể chia sẻ kiến thức, bài học quản trị và những trải nghiệm đã tích lũy trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Mỗi học viên vừa tiếp nhận những kinh nghiệm từ người đi trước, vừa đóng góp góc nhìn và trải nghiệm của chính mình. Thông qua trao đổi, thảo luận về những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn kinh doanh, các học viên có thêm cơ hội nhìn nhận lại hoạt động quản trị, tìm kiếm giải pháp phù hợp và vận dụng vào quá trình lãnh đạo, điều hành đơn vị trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.

Bên cạnh những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ, khóa học sẽ tạo dựng những mối quan hệ gắn bó giữa các học viên, mở rộng cơ hội hợp tác trong cộng đồng doanh nhân và tăng cường kết nối giữa cựu sinh viên với Nhà trường, đây cũng là một trong những giá trị mà Đại học Kinh tế Quốc dân mong muốn vun đắp thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng dành cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Tại chương trình, TS. Cấn Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục, Đại học Kinh tế Quốc dân đã giới thiệu chương trình đào tạo “Lãnh đạo Điều hành Cấp cao NEU”, giúp học viên có cái nhìn tổng quan về mục tiêu, cấu trúc và định hướng tổ chức các hoạt động học tập.