Đại học Kinh tế Quốc dân khai giảng khóa đào tạo đầu tiên về 'Lãnh đạo Điều hành Cấp cao NEU'

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS. TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, với Đại học Kinh tế Quốc dân, sứ mệnh đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo, nhà quản lý luôn gắn liền với hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và cộng đồng doanh nghiệp.

PGS. TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại Lễ khai giảng

Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ, niềm vui khi Nhà trường tiếp tục được đón những cựu sinh viên, học viên trở về trong một chương trình đào tạo dành riêng cho đội ngũ lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp.

Theo ông, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ĐH Kinh tế Quốc dân, đồng thời chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Nhà trường long trọng tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo “Lãnh đạo Điều hành Cấp cao NEU”; nhà trường luôn tự hào về các thế hệ người học đã trưởng thành, khẳng định năng lực và đạt được nhiều thành công trên thương trường. Đáng trân trọng hơn, nhiều doanh nhân sau khi thành đạt vẫn duy trì sự gắn bó với Nhà trường, tích cực đóng góp nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng sự phát triển của các thế hệ tiếp nối.

Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, đây không chỉ là sự khởi đầu ý nghĩa và là dịp để những nhà lãnh đạo, những người đang trực tiếp chèo lái doanh nghiệp cùng gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng kết nối và tiếp tục làm giàu tri thức quản trị trên nền tảng đã được học tập và trải nghiệm dưới mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khóa đào tạo sẽ mang lại những giá trị thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Các học viên tại Lễ khai giảng

Theo Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, chương trình được thiết kế với sự tham gia trực tiếp của các doanh nhân thành đạt là cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Thay vì tổ chức theo mô hình lớp học truyền thống, Nhà trường mong muốn xây dựng một diễn đàn trao đổi thực tiễn, nơi những doanh nhân giàu kinh nghiệm có thể chia sẻ kiến thức, bài học quản trị và những trải nghiệm đã tích lũy trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Ở đó, mỗi học viên vừa tiếp nhận những kinh nghiệm từ người đi trước, vừa đóng góp góc nhìn và trải nghiệm của chính mình. Thông qua trao đổi, thảo luận về những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn kinh doanh, các học viên có thêm cơ hội nhìn nhận lại hoạt động quản trị, tìm kiếm giải pháp phù hợp và vận dụng vào quá trình lãnh đạo, điều hành đơn vị trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.

Lãnh đạo và các học viên tại chương trình

Giám đốc Đại học cũng bày tỏ kỳ vọng, bên cạnh những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ, khóa học sẽ tạo dựng những mối quan hệ gắn bó giữa các học viên, mở rộng cơ hội hợp tác trong cộng đồng doanh nhân và tăng cường kết nối giữa cựu sinh viên với Nhà trường. Đây cũng là một trong những giá trị mà Đại học Kinh tế Quốc dân mong muốn vun đắp thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng dành cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

TS. Cấn Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục giới thiệu chương trình đào tạo

Tại chương trình, TS. Cấn Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục, Đại học Kinh tế Quốc dân đã giới thiệu chương trình đào tạo “Lãnh đạo Điều hành Cấp cao NEU”, giúp học viên có cái nhìn tổng quan về mục tiêu, cấu trúc và định hướng tổ chức các hoạt động học tập. Với sự tham gia của các doanh nhân, nhà quản lý đến từ nhiều lĩnh vực, khóa học được kỳ vọng sẽ tạo nên môi trường trao đổi đa chiều, kết nối kiến thức chuyên môn với những kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị và điều hành doanh nghiệp.