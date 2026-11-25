Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Xuân Quy

Cụ thể, năm 2027, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến quy đổi chứng chỉ IELTS từ 5.5 đến 9.0. Ở mức thấp nhất 5.5 IELTS thí sinh được quy đổi thành 8 điểm tiếng Anh thi tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 7.5 - 9.0 tương đương với 10 điểm.

Trường hợp không thực hiện quy đổi, thí sinh có thể lựa chọn phương án tính điểm cộng. Lưu ý, thí sinh chỉ được chọn một trong hai hình thức này.

Dự kiến mức quy đổi và điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2027 như sau:

Theo thống kê kết quả đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân ghi nhận khoảng 23.000 thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm hoặc đăng ký xét tuyển theo phương thức kết hợp, tăng gần 1.000 hồ sơ so với năm 2025.

Năm 2017, thời điểm trường bắt đầu đưa chứng chỉ IELTS vào xét tuyển, số lượng hồ sơ có chứng chỉ này là khoảng 50.

Đến năm 2018, con số này tăng lên khoảng 300-400 hồ sơ, đạt khoảng 2.000 vào năm 2019.

Giai đoạn 2023-2024, mỗi năm trường tiếp nhận khoảng 11.000 -12.000 hồ sơ có IELTS, trước khi tăng mạnh lên khoảng 22.000 vào năm 2025 và đạt 23.000 trong năm nay.

Thống kê của nhà trường cho thấy khoảng 80 - 85% thí sinh trúng tuyển sở hữu IELTS từ 5.5 trở lên, trong đó khoảng 65% đạt IELTS 6.5 trở lên.