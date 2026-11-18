Tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, giới thiệu khái quát về quá trình phát triển, thế mạnh và định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng và thiết kế.

Đại diện hai bên ký kết hợp tác chiến lược.

Ông mong muốn, thông qua thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ tăng cường trao đổi, phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, gắn kết hoạt động đào tạo với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Về phía CONINCO, TS Hà Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty mong muốn hợp tác chiến lược, lâu dài với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Doanh nghiệp mong đồng hành cùng nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kiến thức chuyên môn, đồng thời tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, nâng cao năng lực nghề nghiệp.