Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm, chính thức mở cửa không gian trưng bày, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật đến giảng viên, sinh viên và công chúng.

Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm của 70 tác giả, gồm các giảng viên nhà trường và nghệ sĩ khách mời.

Với sự đa dạng về chất liệu, ngôn ngữ và phong cách thể hiện, mỗi tác phẩm mang đến một góc nhìn, một tiếng nói sáng tạo riêng, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật nhiều sắc thái. Triển lãm diễn ra từ ngày 20/11 - 26/11/2026.

Không chỉ là dịp giới thiệu các sáng tác nghệ thuật, triển lãm còn mang ý nghĩa giáo dục thiết thực, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận trực tiếp với tác phẩm của các thầy cô, cảm nhận tư duy sáng tạo và có thêm cảm hứng trong học tập, sáng tác.

Thông qua hoạt động này, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội mong muốn tăng cường sự kết nối giữa sáng tác nghệ thuật và giảng dạy, đồng thời làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật trong môi trường giáo dục.

Thực tế, hoạt động triển lãm mỹ thuật đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật thường niên tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đặc biệt trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Qua nhiều năm tổ chức, triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu những sáng tác mới của đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ mà còn góp phần khẳng định vai trò của hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong môi trường đào tạo kiến trúc, quy hoạch và mỹ thuật ứng dụng.

Triển lãm tại tầng 2 và tầng 3, Viện Nghệ thuật - Nhà ART GALLERY, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Theo thông tin từ nhà trường, gần 10 năm qua, Triển lãm Mỹ thuật chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên, quy tụ các sáng tác thuộc nhiều lĩnh vực như hội họa, đồ họa, điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt. Năm 2023, triển lãm giới thiệu hơn 90 tác phẩm của trên 50 nghệ sĩ, giảng viên.

Đến năm 2025, sự kiện tiếp tục được tổ chức gắn với dấu mốc 20 năm truyền thống đào tạo Mỹ thuật - Mỹ thuật ứng dụng của Nhà trường, trưng bày hơn 90 tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như đồ họa, thời trang, điêu khắc, mỹ thuật đô thị, nghệ thuật số và nội thất.

Bên cạnh triển lãm của đội ngũ giảng viên, nhà trường cũng chú trọng tổ chức các hoạt động trưng bày sản phẩm sáng tạo của sinh viên.

Tiêu biểu, Triển lãm Mỹ thuật sinh viên năm 2026 diễn ra vào tháng 3 đã giới thiệu 74 tác phẩm của 60 tác giả, với nhiều loại hình và chất liệu khác nhau.

Đây là dịp để sinh viên giới thiệu thành quả học tập, trao đổi chuyên môn, đồng thời giúp nhà trường đánh giá năng lực thực hành và tư duy thẩm mỹ của người học.

Thông qua chuỗi hoạt động này, triển lãm từng bước trở thành cầu nối giữa giảng viên, sinh viên và cộng đồng nghệ thuật, tạo môi trường để các ý tưởng sáng tạo được giới thiệu, trao đổi và lan tỏa.