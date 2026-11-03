Đại học Kiến trúc Hà Nội đạt giải nhất thiết kế trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Giải nhì thuộc về Công ty CP Đầu tư và Tư vấn xây dựng ICU và giải ba thuộc về Công ty CP Thiết kế Tiến Hưng.

Theo đó, giải nhất cuộc thi trị giá 100 triệu đồng, giải nhì 50 triệu đồng và giải ba 30 triệu đồng. Đơn vị có phương án đạt giải nhất được ưu tiên lựa chọn để thương thảo, ký hợp đồng triển khai các bước tiếp theo.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng vừa công bố kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Dự án xây dựng Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tại phường Thạch Khôi.

Phương án thiết kế Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi của ĐH Kiến trúc Hà Nội đạt giải nhất

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi nhằm lựa chọn phương án kiến trúc phù hợp với quy mô, đặc thù của trường chuyên, bảo đảm yêu cầu về công năng sử dụng, kiến trúc, cảnh quan và môi trường.

Dự án xây dựng Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi được triển khai tại phường Thạch Khôi, có tổng mức đầu tư hơn 1.136 tỉ đồng, từ ngân sách thành phố; thời gian thực hiện từ năm 2026-2029.

Dự án sẽ xây dựng các hạng mục như: Khối hiệu bộ cao 5 tầng, khối nhà lớp học, lớp học bộ môn cao 5 tầng, khối nhà trung tâm bồi dưỡng học sinh giỏi cao 5 tầng, khối nhà cầu kết nối cao 5 tầng, khối nhà hội trường cao 2 tầng, khối nhà thư viện - bể bơi có mái che cao 1-2 tầng, khối nhà thi đấu đa năng - nhà ăn cao 2 tầng, hệ thống bán hầm đỗ xe cho giáo viên, phụ huynh và học sinh…

Ngoài 4 khối nhà ký túc xá sẽ được cải tạo lại theo thiết kế mới, các hạng mục còn lại trong khu đất sẽ được phá dỡ để xây mới.

Công trình được đầu tư xây dựng mới nhằm khắc phục tình trạng cơ sở vật chất chật hẹp, xuống cấp của trường hiện nay, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của thành phố.