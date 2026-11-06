Đại học Kiên Giang vận động 176 triệu đồng hỗ trợ sinh viên bị tai nạn

Ông Nguyễn Trung Cang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ 176 triệu đồng cho gia đình sinh viên Cao Kim Thảo.

Ngày 6/11, ông Nguyễn Trung Cang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, trao 176 triệu đồng hỗ trợ gia đình sinh viên Cao Kim Thảo, Khoa Thông tin và Truyền thông.

Thảo bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch. Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, sinh viên được chuyển đến các bệnh viện ở TP Cần Thơ, sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Chi phí điều trị lớn, trong khi gia đình Thảo có hoàn cảnh khó khăn. Ba em làm nghề chạy xe ôm, mẹ làm thuê, thu nhập không ổn định.

Trước tình cảnh này, nhà trường cùng các tổ chức Đoàn kêu gọi cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, tổ chức và nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ Thảo. Đến nay, số tiền vận động được là 176 triệu đồng và đã trao cho gia đình em để trang trải chi phí điều trị.