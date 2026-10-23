Đại học Kiên Giang đặt mục tiêu có doanh nghiệp khởi nghiệp từ sinh viên

Trao giấy khen và phần thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải nhất.

Ngày 23/10, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức đánh giá hoạt động khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2020-2025, triển khai phương hướng giai đoạn 2026-2030 và trao giải Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo KGU Startup lần thứ VII năm 2026.

Tại cuộc thi năm nay, dự án “Mực đen KITCHEN - Sắc vị từ biển” đoạt giải nhất; dự án “HERBVET KGU” đoạt giải nhì. Hai giải ba thuộc về dự án “Nhang muỗi từ cùi tiêu” và “Lục diệp”. Ban tổ chức còn trao các giải khuyến khích và 5 giải tiềm năng.

Vòng chung kết có 12 dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, công nghệ xanh, giáo dục và du lịch. Tổng giá trị tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức đồng hành hơn 300 triệu đồng.

Sinh viên giới thiệu sản phẩm dự án “Mực đen KITCHEN - Sắc vị từ biển” đến đại biểu.

Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, sáng tạo.

Giai đoạn 2020-2025, trường đưa môn khởi nghiệp vào chương trình đào tạo bắt buộc của tất cả các ngành, tổ chức 10 lớp bồi dưỡng cho 600 lượt học viên. Các dự án sinh viên đạt 24 giải thưởng, danh hiệu; riêng năm 2026, trường giành thêm 2 giải tại cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia và 3 giải tại cuộc thi khởi nghiệp học sinh, sinh viên đồng bằng sông Cửu Long.

Giai đoạn 2026-2030, trường phấn đấu duy trì 25-35 ý tưởng khởi nghiệp mỗi năm, lựa chọn ít nhất 10 dự án mỗi năm để tư vấn, hỗ trợ ban đầu; thúc đẩy 1-2 dự án mỗi năm thử nghiệm thị trường, chuyển giao đầu tư. Trường cũng đặt mục tiêu thu hút ít nhất 5 doanh nghiệp, tổ chức mỗi năm tham gia cố vấn, thử nghiệm sản phẩm và hỗ trợ dự án sinh viên.