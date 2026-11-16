Đại học Khoa học Tự nhiên đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ
Sáng 16/11, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956-2026). Tại lễ kỷ niệm, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-don-nhan-co-thi-dua-cua-chinh-phu-246261116224538553.htm