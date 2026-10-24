Đại học Huế phát huy nội lực, hướng tới mô hình đại học tinh hoa

Bộ GD&ĐT khảo sát cơ chế phát triển đại học tinh hoa tại Đại học Huế.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Đại học Huế mở ra cơ hội đề xuất cơ chế, chính sách phát triển đại học tinh hoa, phát huy tiềm lực nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường kết nối tri thức trong nước, quốc tế.

Phát huy nội lực, tạo nền tảng cho đại học tinh hoa

Sáng 23/10, Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do ông Trương Anh Dũng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại học Huế nhằm khảo sát cơ chế, chính sách phát triển 3 - 5 đại học tinh hoa.

Ông Trương Anh Dũng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế; GS.TS. Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế; TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế; cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và đơn vị thuộc Đại học Huế, đại diện các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiêu biểu.

Tại buổi làm việc, ông Trương Anh Dũng cho biết, hoạt động khảo sát nhằm phục vụ việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp đầu tư phát triển đại học tinh hoa. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, đề xuất từ Đại học Huế, đoàn công tác sẽ tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng dự thảo báo cáo và đề xuất cơ chế, chính sách, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

GS.TS. Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại buổi làm việc.

Giai đoạn 2021-2025, quy mô người học tại Đại học Huế tăng từ 44.054 lên 81.952 người, tương đương khoảng 86%. Đơn vị hiện có 3.675 viên chức, người lao động, trong đó gồm 18 giáo sư, 240 phó giáo sư và 861 tiến sĩ. Đây là nguồn lực quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các nhóm nghiên cứu và hình thành những lĩnh vực học thuật có sức cạnh tranh.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Năng lực nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Huế đang từng bước được củng cố. Số bài báo thuộc hệ thống WoS/Scopus tăng từ 522 bài năm 2021 lên 895 bài năm 2025, trong đó có 192 bài thuộc nhóm Q1. Số nhóm nghiên cứu mạnh và nhóm nghiên cứu được công nhận tăng từ 30 lên 56 nhóm.

Những kết quả này cho thấy tiềm năng phát triển các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư có trọng tâm, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, nhà khoa học.

Đáng chú ý, hoạt động chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu từng bước được triển khai trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, chế biến nông sản, phát triển giống cây trồng và vật nuôi. Đây là hướng đi có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa tri thức khoa học vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế theo hướng xanh, hiệu quả.

Để tiến gần mô hình đại học tinh hoa, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần đi cùng cơ chế khuyến khích sáng tạo, phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức ứng dụng công nghệ.

Hợp tác quốc tế, hoàn thiện điều kiện phát triển bền vững

Năm 2025, Đại học Huế có 4 chương trình liên kết đào tạo quốc tế, 16 dự án và nghiên cứu quốc tế đang triển khai; thu hút 249 lượt giảng viên, nhà khoa học quốc tế đến làm việc, giảng dạy; tiếp nhận 359 sinh viên quốc tế và ghi nhận 390 lượt sinh viên trao đổi hai chiều. Những hoạt động này góp phần mở rộng môi trường học thuật, trao đổi tri thức và nâng cao năng lực hội nhập.

Về cơ sở vật chất, Đại học Huế có 126 phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu trong năm 2025. Tuy nhiên, một số công trình, trang thiết bị cần được nâng cấp, hiện đại hóa; hạ tầng số và việc khai thác, sử dụng chung chưa đồng bộ. Bên cạnh ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp, đơn vị đang từng bước huy động nguồn lực hợp pháp từ doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, các chương trình, dự án tài trợ, viện trợ và hoạt động khoa học, công nghệ.

Các đại biểu đã trao đổi về định hướng lựa chọn lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu có tiềm năng, phát huy thế mạnh của Đại học Huế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; đồng thời nhận diện những vướng mắc về quản trị, đầu tư và điều kiện triển khai.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại buổi làm việc.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, khẳng định Đại học Huế sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác; đồng thời tích cực phối hợp, đóng góp thông tin và ý kiến trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo về cơ chế, chính sách phát triển đại học tinh hoa.

Phát triển đại học tinh hoa không chỉ là nâng cao chất lượng đào tạo hay gia tăng công bố khoa học, mà còn là xây dựng hệ sinh thái tri thức gắn với nhu cầu phát triển của đất nước và địa phương. Với cơ chế phù hợp, đầu tư hiệu quả, nguồn nhân lực chất lượng cao và hợp tác rộng mở, Đại học Huế có thêm điều kiện phát huy tiềm lực, đưa nghiên cứu vào thực tiễn, đóng góp cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc