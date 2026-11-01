Đại học Huế đón đầu nhu cầu nhân lực công nghệ cao

GS.TS Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế.

Trong bối cảnh đẩy mạnh thu hút FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao, ĐHH xác định vai trò và sứ mệnh của mình như thế nào trong đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, thưa Giáo sư?

ĐHH không chỉ cung ứng nhân lực cho các dự án đầu tư mà còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, làm chủ và sáng tạo công nghệ cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Trên nền tảng đại học đa ngành, chúng tôi chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, khoa học dữ liệu và công nghệ số; thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào y - dược, nông nghiệp, môi trường, văn hóa và dịch vụ.

Việc thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ - ĐHH vào cuối tháng 9/2026 là bước phát triển quan trọng, tạo đầu mối đào tạo, nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật, AI, điện - điện tử, tự động hóa và công nghệ bán dẫn. Chúng tôi hướng đến ba mục tiêu: đào tạo kỹ sư, chuyên gia có năng lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phát triển nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần thu hút và hỗ trợ các dự án công nghệ cao.

Vậy trong lộ trình phát triển thành Đại học Quốc gia của ĐHH, các ngành đào tạo mũi nhọn, nhất là những ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực của các tập đoàn công nghệ lớn, được định vị như thế nào?

Phát triển các ngành kỹ thuật và công nghệ tiên tiến là động lực quan trọng trong chiến lược xây dựng ĐHH thành đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, hướng tới mục tiêu trở thành đại học quốc gia. Trong đó, AI, khoa học dữ liệu, thiết kế vi mạch, tự động hóa, robot và công nghệ số được ưu tiên trên cơ sở nhu cầu nhân lực, năng lực đội ngũ và điều kiện đầu tư.

Các trường thành viên có thể phát huy thế mạnh riêng, tham gia những chương trình chung. Chẳng hạn, Trường Đại học Khoa học có nền tảng về công nghệ thông tin, điện tử và khoa học cơ bản; Trường Đại học Nông Lâm có thế mạnh về cơ khí, cơ điện tử và công nghệ phục vụ sản xuất; Trường Đại học Y - Dược có tiềm năng phát triển y học số và AI trong y tế.

ĐHH đang phát triển, cập nhật các chương trình thuộc nhóm công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, robot, tự động hóa, công nghệ ô tô, bán dẫn và thiết kế vi mạch theo lộ trình phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng và quy định hiện hành. Tại Trường Kỹ thuật và Công nghệ, các lĩnh vực đào tạo đáng chú ý gồm khoa học dữ liệu và AI; kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; kỹ thuật điện; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, trong đó có thiết kế vi mạch; kỹ thuật máy tính và công nghệ kỹ thuật ô tô, bao gồm công nghệ ô tô điện.

Chương trình chú trọng học tập theo dự án, thực hành trên công cụ hiện đại, thực tập tại doanh nghiệp, tích hợp AI, dữ liệu, ngoại ngữ và kỹ năng số. Sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm và khởi nghiệp sáng tạo.

Sinh viên Trường Kỹ thuật và Công nghệ thực hành điều khiển robocon. Ảnh: Hải Lê

ĐHH có định hướng gì trong thu hút chuyên gia, phát triển đội ngũ giảng viên và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo công nghệ cao?

Đội ngũ giảng viên và hạ tầng nghiên cứu là hai điều kiện then chốt để đào tạo công nghệ cao có chất lượng. ĐHH ưu tiên phát triển giảng viên trình độ cao, thu hút chuyên gia từ doanh nghiệp và quốc tế, khuyến khích nghiên cứu liên ngành, bồi dưỡng năng lực giảng dạy bằng tiếng Anh và cập nhật công nghệ mới. Giảng viên trẻ xây dựng nhóm nghiên cứu, tham gia nhiệm vụ khoa học và hợp tác với doanh nghiệp.

Về hạ tầng, định hướng là đầu tư có trọng tâm cho phòng thí nghiệm, nền tảng tính toán, phần mềm thiết kế và mô phỏng, thiết bị thực hành robot, tự động hóa và vi mạch. Đồng thời, nhà trường tăng cường chia sẻ cơ sở vật chất giữa các đơn vị và liên kết doanh nghiệp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực. Quan điểm của chúng tôi là phát triển đồng bộ con người, chương trình đào tạo và hạ tầng, tránh đầu tư dàn trải.

Hợp tác doanh nghiệp và quốc tế cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. ĐHH ưu tiên các đối tác có khả năng tham gia thực chất vào xây dựng chương trình, tiếp nhận thực tập sinh, hướng dẫn nghiên cứu, hỗ trợ phần mềm, thiết bị và phát triển sản phẩm công nghệ.

Về dài hạn, nguồn nhân lực công nghệ cao được đào tạo tại ĐHH sẽ đóng góp như thế nào cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Huế, miền Trung và sức hút FDI của địa phương, thưa ông?

Nguồn nhân lực công nghệ cao sẽ góp phần nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; hình thành đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu, doanh nhân công nghệ tham gia chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, tăng sức hút đầu tư cho Huế và miền Trung. Đồng thời, nguồn nhân lực này thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong y tế, nông nghiệp, bảo tồn di sản, du lịch, văn hóa và quản lý đô thị.

Tuy nhiên, thu hút FDI không chỉ phụ thuộc vào nguồn nhân lực mà còn gắn với hạ tầng, môi trường đầu tư và hệ sinh thái doanh nghiệp. Vì vậy, ĐHH mong muốn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các bộ, ngành và doanh nghiệp để gắn đào tạo với nhu cầu phát triển thực tế. Chúng tôi kỳ vọng ĐHH từng bước trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao vị thế của Huế và miền Trung trên bản đồ công nghệ, đầu tư của Việt Nam.

Xin cám ơn Giáo sư!