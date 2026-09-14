Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2026

Tân sinh viên Đại học Huế làm thủ tục nhập học năm 2026.

Điểm trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 được xác định theo các phương thức chính: Điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc kết hợp), Kết quả học tập cấp THPT (học bạ, hoặc kết hợp), Điểm Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và Điểm Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đợt tuyển sinh bổ sung này bao gồm các đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Khoa học, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Ở khối ngành thể dục thể thao và nghệ thuật, ngành Giáo dục Thể chất (Khoa Giáo dục Thể chất) có điểm trúng tuyển cao nhất với 24,47 điểm theo phương thức thi THPT và 25,68 điểm theo phương thức xét học bạ.

Tại Trường Đại học Nghệ thuật, ngành Sư phạm Mỹ thuật đạt 22,75 điểm (thi THPT) và 24,13 điểm (học bạ); tiếp đến là ngành Hội họa với 21,00 điểm (thi THPT) và 22,56 điểm (học bạ). Đối với Trường Đại học Ngoại ngữ, ngành Truyền thông quốc tế đạt 21,30 điểm thi THPT và 22,83 điểm xét học bạ.

Đáng chú ý, các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ vi mạch bán dẫn tại Trường Đại học Khoa học ghi nhận mức chuẩn đầu vào tương đối cao. Cụ thể, ngành Vật lý học (Chương trình Công nghệ bán dẫn) và ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chương trình thiết kế vi mạch) đều lấy 22,75 điểm thi THPT; 24,13 điểm học bạ; 793 điểm Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM và 82 điểm Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ra, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tại Phân hiệu Quảng Trị đạt 20,50 điểm thi THPT và 22,12 điểm học bạ. Ngành Xã hội học (Trường Đại học Khoa học) đạt 20,00 điểm thi THPT và 21,75 điểm học bạ.

Nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, Đại học Huế đưa ra các quy định cụ thể đối với một số nhóm ngành đặc thù. Đối với ngành đào tạo giáo viên, thí sinh phải đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo Điều 9 Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học của Bộ GD&ĐT. Riêng các chương trình về vi mạch bán dẫn, thí sinh phải thuộc nhóm 25% thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc.

Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế có nhiệm vụ công bố công khai điểm trúng tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện các bước tiếp theo. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin đã khai báo. Đại học Huế sẽ tiến hành đối chiếu, kiểm tra với hồ sơ gốc khi thí sinh nhập học; các trường hợp phát hiện thông tin khai báo không chính xác hoặc có sai sót sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tuyển sinh hiện hành.