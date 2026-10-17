Đại học Huế có thêm trường thành viên về kỹ thuật và công nghệ

1. Đại học Huế tái cấu trúc nguồn lực, phát triển đào tạo công nghệ chiến lược. (Ảnh minh họa)

Đại học Huế vừa tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch làm Hiệu trưởng nhà trường.

Trường được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đại học Huế.

Theo định hướng phát triển, Trường Kỹ thuật và Công nghệ tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ ô tô điện, năng lượng xanh, công nghệ số và truyền thông đa phương tiện.

Việc thành lập trường nhằm phát huy thế mạnh đào tạo liên ngành, tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và nhu cầu của thị trường lao động.

Với việc thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế nâng số lượng trường thành viên lên 9 đơn vị. 8 trường thành viên đang hoạt động gồm: Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Luật.