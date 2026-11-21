Chương trình là dịp tri ân những người đã bền bỉ đóng góp cho sự nghiệp giáo dục; đồng thời ghi nhận các dấu ấn tích cực của đội ngũ giảng viên, nhân viên và khích lệ tinh thần học tập, phát triển của sinh viên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, Ủy ban Nhân TP.HCM trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Khoa Thiết kế - Nghệ thuật và 2 giảng viên của Đại học Hoa Sen.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM; đồng chí Hà Thị Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng TP.HCM; ông Lê Thắng Lợi - Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam.

Ghi nhận đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục

Tại buổi lễ, Khoa Thiết kế - Nghệ thuật và 2 giảng viên của HSU vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Lê Thắng Lợi - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam và PGS.TS.Nguyễn Hữu Huy Nhựt trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho các giảng viên của Đại học Hoa Sen.

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chuyên môn và đóng góp của các cá nhân, tập thể trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Đặc biệt, 37 giảng viên của nhà trường được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với điều kiện ghi nhận quá trình công tác lâu dài trong ngành, trong đó có những nhà giáo đã dành hơn 20 năm gắn bó với giáo dục, Kỷ niệm chương là sự trân trọng dành cho hành trình bền bỉ truyền đạt tri thức, đồng hành cùng người học và đóng góp cho sự phát triển của các thế hệ tương lai.

Trong khuôn khổ HSU Awards 2026, nhà trường còn trao 10 giải thưởng ở các hạng mục dành cho giảng viên, nhân viên đang công tác tại HSU, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, tinh thần trách nhiệm và các sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường trong năm qua.

Dịp này, HSU cũng trao 80 suất học bổng gồm Học bổng Ưu tú, Học bổng Vượt khó và Học bổng Năng động, tiếp thêm động lực để sinh viên phát huy năng lực, vượt qua thử thách và chủ động theo đuổi mục tiêu học tập.

Tiếp nối giá trị giáo dục của Hoa Sen qua nhiều thế hệ

Với chủ đề “Dấu ấn người khai mở”, HSU mong muốn tôn vinh những con người mở ra cánh cửa tri thức, khơi gợi cách nghĩ mới, định hình hướng đi và truyền cảm hứng để sinh viên khám phá năng lực của chính mình.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen gửi lời cảm ơn đến đội ngũ giảng viên, nhân viên và khẳng định giá trị giáo dục của Nhà trường tại HSU Awards 2026.

Vai trò khai mở không chỉ thuộc về người thầy trên bục giảng, mà còn được tiếp nối bởi đội ngũ làm công tác đào tạo, tuyển sinh, thư viện, cơ sở vật chất và các bộ phận hỗ trợ. Mỗi đóng góp, dù trực tiếp hay thầm lặng, đều góp phần tạo nên môi trường học tập trọn vẹn, nơi người học được trao điều kiện để trưởng thành và kiến tạo tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen nhìn lại hành trình hơn 35 năm của nhà trường với sự trân trọng dành cho những thế hệ đã góp sức xây dựng Hoa Sen từ những ngày đầu.

Thầy Nguyễn Hữu Huy Nhựt đồng thời ghi nhận vai trò của đội ngũ giảng viên, nhân sự ở các lĩnh vực chuyên môn, quản trị và vận hành, những người cùng đưa ra quyết định, sáng kiến và đóng góp thiết thực cho chất lượng giáo dục cũng như trải nghiệm học tập của sinh viên.

Từ những giá trị được bồi đắp qua từng thế hệ, thầy nhấn mạnh tinh thần giáo dục Hoa Sen được thể hiện qua sự cởi mở trong trao đổi, tôn trọng tiếng nói của người học và khuyến khích mỗi sinh viên phát triển khả năng suy nghĩ độc lập. Đó cũng là niềm vui của người làm giáo dục khi chứng kiến học trò trưởng thành, tự tin bước tiếp và mang theo sự tin tưởng từng nhận được từ thầy cô trên hành trình của mình.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt cũng khuyến khích sinh viên nhận học bổng trân trọng những tình cảm, sự đồng hành và cơ hội đã nhận được, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy bằng cách trao cơ hội, sự hỗ trợ và niềm tin cho những người khác khi có thể.

Từ những nhà giáo nhiều năm tận tâm với nghề đến đội ngũ nhân sự âm thầm tạo dựng môi trường học tập, HSU tin rằng giá trị giáo dục được bồi đắp bởi những con người biết trao truyền tri thức, khơi mở tiềm năng và đồng hành cùng người học.

Lễ Vinh danh HSU Awards 2026 không chỉ là dịp ghi nhận thành tích, mà còn là lời tri ân dành cho những người đã và đang góp phần viết tiếp hành trình phát triển của Hoa Sen.

Đại học Hoa Sen trao 80 suất học bổng, gồm Học bổng Ưu tú, Học bổng Vượt khó và Học bổng Năng động, tiếp thêm động lực để sinh viên vượt qua thử thách.

Năm 2026, HSU đánh dấu 35 năm hình thành và phát triển. Trên hành trình đó, nhà trường kiên định với định hướng giáo dục thực tiễn và liên tục nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2015, HSU trở thành trường đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định ACBSP (Hoa Kỳ). Nhà trường cũng là đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn châu Âu của ASIIN. Năm 2024, chương trình đào tạo Thạc sĩ của HSU được ghi nhận là chương trình đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định quốc tế AUN-QA. Bên cạnh đó, chương trình Anh văn giao tiếp quốc tế của trường duy trì chứng thực chất lượng NEAS trong 4 năm liên tiếp.