Đại học Hà Tĩnh tổ chức Liên hoan ca múa nhạc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đại biểu tham dự chương trình liên hoan.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tối 16/11, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Liên hoan ca, múa, nhạc năm 2026 với sự tham gia của các đội văn nghệ đến từ các khoa trong toàn trường.

Những tiết mục văn nghệ được học sinh, sinh viên nhà trường đầu tư công phu, bài bản.

Tham gia liên hoan có 14 tiết mục ca, múa, nhạc được các đội thi đầu tư dàn dựng, tập luyện với nhiều hình thức biểu diễn như đơn ca, tốp ca, múa, mashup và nhảy hiện đại. Các tiết mục có nội dung phong phú, tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc, vẻ đẹp của người giáo viên và tình cảm thầy trò. Mở đầu chương trình là những ca khúc hướng về mái trường, nghề giáo và tình cảm học trò dành cho thầy cô như: “Rực rỡ – Tiếng ru cội nguồn – Khúc ca người giáo viên”, “Mong ước kỷ niệm xưa”, “Người giáo viên nhân dân”.

Tiếp đó, các đội thi mang đến nhiều màu sắc nghệ thuật khác nhau qua những tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời giới thiệu vẻ đẹp văn hóa truyền thống qua các tiết mục múa “Hoa sắc sen”, “Thêu hoa dệt gấm”, “Sao la đi học”. Đặc biệt, các tiết mục “Từ đất lửa đến trời hoa”, “Xương máu cha ông” cùng những ca khúc về người thầy đã góp phần lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, sự trân trọng những giá trị truyền thống và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Đại diện sinh viên trao tặng những bó hoa tươi thắm tới lãnh đạo, các thầy cô giáo thay lời tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bên cạnh các phần thi, chương trình còn tổ chức giao lưu văn nghệ, tạo không khí sôi nổi, gắn kết giữa sinh viên các khoa.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Thông qua hoạt động, Trường Đại học Hà Tĩnh tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, góp phần phát hiện, khuyến khích tài năng nghệ thuật trong sinh viên; đồng thời giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, bồi đắp tình cảm gắn bó với mái trường, thầy cô và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú trong môi trường giáo dục.