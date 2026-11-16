Đại học GTVT trình làng loạt công nghệ mới, đón đầu đường sắt tốc độ cao

Làm chủ công nghệ, đón đầu đường sắt tốc độ cao

Tại sự kiện do Bộ Xây dựng tổ chức, Trường Đại học GTVT giới thiệu loạt sản phẩm nghiên cứu, giải pháp công nghệ phục vụ xây dựng, giao thông và đường sắt. Đáng chú ý, nhiều công nghệ đã được ứng dụng tại các công trình thực tế, mở ra cơ hội chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT giới thiệu các sản phẩm liên quan đến xây dựng, giao thông tại sự kiện.

Các sản phẩm tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực trong đầu tư, xây dựng và khai thác hạ tầng giao thông như nâng cao độ bền mặt đường, gia cường cầu, kiểm tra giám sát công trình và hiện đại hóa hệ thống đường sắt.

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, công nghệ bê tông nhựa sử dụng phụ gia SBS được giới thiệu nhằm tăng khả năng chống hằn lún vệt bánh xe, cải thiện độ đàn hồi và kéo dài tuổi thọ mặt đường, nhất là trong điều kiện tải trọng phương tiện lớn và nhiệt độ cao.

Cùng hướng nghiên cứu này, giải pháp sử dụng phế thải nhựa và bột cao su phế thải làm phụ gia trong sản xuất bê tông nhựa tại trạm trộn vừa góp phần nâng cao chất lượng mặt đường, vừa thúc đẩy tái chế chất thải, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động môi trường.

Đối với công trình cầu, giải pháp mặt cầu liên hợp nhẹ sử dụng bê tông siêu tính năng UHPC để sửa chữa, gia cường mặt cầu thép là một trong những công nghệ đáng chú ý. Giải pháp đã được ứng dụng tại cầu Thăng Long và cầu Phù Nà Rào, góp phần giảm trọng lượng kết cấu, tăng độ cứng và xử lý các vấn đề nứt mỏi mặt cầu.

Bên cạnh đó, công nghệ dầm cánh rộng hướng đến tối ưu kết cấu nhịp, mở rộng khẩu độ, nâng cao khả năng chịu tải và tiết kiệm vật liệu xây dựng.

Trong công tác kiểm tra, giám sát hạ tầng, nhà trường giới thiệu giải pháp kết hợp công nghệ Laser Scan 3D, mô hình phần tử hữu hạn FEM/Plaxis 3D và neo dự ứng lực để khảo sát, mô hình hóa, xử lý sụt trượt khối trượt sâu. Công nghệ này đã được ứng dụng tại cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Hệ thống thiết bị UAV-AI kết hợp máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo cũng được giới thiệu, hỗ trợ kiểm tra những vị trí khó tiếp cận, phát hiện khuyết tật và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát công trình cầu, đường.

Một trong những điểm nhấn tại gian trưng bày của Trường Đại học GTVT là nhóm sản phẩm phục vụ hiện đại hóa đường sắt, từ nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống hiện hữu đến nghiên cứu công nghệ cho đường sắt tốc độ cao.

Tiêu biểu là hệ thống cân tàu hỏa điện tử tự động UTC-03.21, có khả năng cân động đến 120 tấn. Thiết bị đã được chế tạo, kiểm chuẩn và đưa vào vận hành tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, cho phép kiểm soát tải trọng mà không cần dừng đoàn tàu, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, quản lý phương tiện.

Cùng đó, trung tâm điều khiển kỹ thuật số cho đầu máy D19E đang được thử nghiệm tại đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Giải pháp hướng đến thay thế hệ thống rơ-le điện cơ khí cũ, số hóa điều khiển và hỗ trợ giám sát trạng thái vận hành đầu máy.

Đón đầu yêu cầu phát triển đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam, nhà trường giới thiệu phần mềm UTC - HSR Track Dynamic Analysis phục vụ phân tích động lực học hệ thống đoàn tàu - đường ray. Công cụ cho phép mô phỏng, đánh giá khả năng làm việc và mức độ an toàn của hệ thống khi khai thác ở vận tốc lớn.

Các giải pháp kết cấu đường ray không đá ba lát (Slab Track), vữa đệm tính năng cao UHPC/CAM cũng được giới thiệu. Đây là những công nghệ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao độ ổn định kết cấu, khả năng chịu tải trọng động và giảm nhu cầu bảo dưỡng đường sắt.

Ngoài ra, giải pháp siêu âm đường ray theo phương pháp kiểm tra không phá hủy giúp phát hiện sớm các vết nứt bên trong thân ray, góp phần phòng ngừa nguy cơ gãy ray và bảo đảm an toàn chạy tàu.

Các sản phẩm mới về xây dựng, giao thông được trưng bày tại sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Kết nối nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, Trường Đại học GTVT còn mang đến sự kiện nền tảng Sàn giao dịch khoa học và công nghệ UTC (UTC TechHub), do Trung tâm Khoa học công nghệ của trường phát triển.

Nền tảng hướng đến kết nối nguồn cung công nghệ từ nhà trường với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường. Qua đó, các kết quả nghiên cứu có thêm cơ hội được giới thiệu, tìm kiếm đối tác, tiếp nhận đơn đặt hàng nghiên cứu và thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa.

Theo GS.TS Bùi Tiến Thành, Trưởng khoa Công trình và Môi trường, Trường Đại học GTVT, việc giới thiệu đồng bộ các sản phẩm tại sự kiện thể hiện định hướng gắn nghiên cứu khoa học với yêu cầu thực tiễn của ngành giao thông, xây dựng. Đây cũng là cơ hội để nhà trường kết nối với cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị có nhu cầu sử dụng công nghệ, từng bước đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào công trình, dự án.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cao tốc và các công trình cầu lớn, việc làm chủ công nghệ, phát triển vật liệu mới và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ có ý nghĩa quan trọng.

Đây không chỉ là hướng nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng của các cơ sở đào tạo mà còn góp phần tăng năng lực công nghệ trong nước, giảm phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu và tạo thêm động lực cho phát triển hạ tầng giao thông hiện đại.

Lê Tươi