Sáng 20/11, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026); nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng 6 chương trình đào tạo, gồm: Chương trình Thạc sĩ Vật lý lý thuyết - Vật lý Toán, Thạc sĩ Khoa học Môi trường, Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Chương trình Đại học Giáo dục tiểu học, Đại học Sư phạm Công nghệ.

TS.Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đại diện 6 chương trình đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ông Phan Văn Thương, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một cá nhân của Trường Đại học Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đại diện chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đại diện chương trình Thạc sĩ Vật lý lý thuyết - Vật lý Toán nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

PGS. TS. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Đệ, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp và PGS.TS Phạm Minh Giản, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

TS. Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Các tập thể thuộc Trường Đại học Đồng Tháp nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sinh viên tặng hoa tri ân cán bộ quản lý ngành giáo dục và lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp qua các thế hệ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN