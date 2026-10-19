Đại học đổi mới đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Tích hợp AI, đổi mới chương trình đào tạo

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, giáo dục đại học không chỉ dừng ở truyền thụ kiến thức mà cần đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Ghi nhận tại một số trường đại học cho thấy, việc đổi mới chương trình đào tạo đang được đẩy mạnh theo hướng tích hợp các nội dung về trí tuệ nhân tạo, cập nhật chuẩn đầu ra và nội dung học tập nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng với yêu cầu của thời đại số.

Sinh viên Đại học Phenikaa. Ảnh: NTCC

Tại Trường Đại học Hoa Sen, AI đang được sử dụng trong học tập, giảng dạy, vận hành và quản trị nhà trường. Giảng viên được tập huấn về ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Việc ứng dụng AI cũng được mở rộng ở nhiều ngành như Kinh doanh, Quản trị, Nhà hàng - Khách sạn, Kinh tế - Tài chính.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Đức - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “AI sẽ trở thành một kỹ năng công nghệ cần thiết đối với bất kỳ cử nhân, kỹ sư nào sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, từ sớm, nhà trường đã khuyến khích và xây dựng những quy định rõ ràng về việc sử dụng AI trong học tập của sinh viên”.

PGS.TS Phạm Văn Song - Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định cho rằng trong bối cảnh AI phát triển nhanh, các trường đại học cần thay đổi phương pháp giảng dạy, đào tạo, kiểm tra và đánh giá.

Tại trường, chuyển đổi số được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Nhà trường đang triển khai hệ thống đào tạo theo mô hình AI Native, trong đó có cổng Smart LMS hỗ trợ sinh viên và giảng viên trong quá trình dạy và học.

Bên cạnh đó, nhà trường đang tiếp tục làm việc với doanh nghiệp để xác định những công cụ AI sinh viên cần được tiếp cận, đồng thời trang bị kiến thức nền tảng để người học sử dụng công nghệ hiệu quả.

Đưa đại học trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số do Bộ GDĐT tổ chức mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu đưa các cơ sở giáo dục đại học trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay không chỉ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ hay thị trường, mà ngày càng phụ thuộc vào trí tuệ, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo.

Vì vậy, đại học không thể chỉ dừng ở chức năng truyền thụ kiến thức, mà phải trở thành nơi tạo ra tri thức mới, đào tạo nhân tài, ươm tạo công nghệ và hình thành doanh nghiệp từ kết quả nghiên cứu. Đặc biệt, các đại học nghiên cứu cần phát triển thành những trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), kết nối đào tạo với nghiên cứu, doanh nghiệp và nhu cầu phát triển của đất nước.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đòi hỏi giáo dục đại học phải đổi mới mạnh mẽ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, trước hết, cần xác định rõ mô hình phát triển đại học trong giai đoạn mới.

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, xu hướng phát triển đang chuyển từ mô hình đại học nghiên cứu sang đại học nghiên cứu gắn với đổi mới sáng tạo. Trong đó, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành những định hướng trọng tâm trong chiến lược phát triển của các trường.

Cùng với đổi mới mô hình, tự chủ đại học cần được thực hiện thực chất, đầy đủ và nhất quán. Nhà nước cần xây dựng các chương trình đầu tư chiến lược cho đại học nghiên cứu, trường trọng điểm và nhóm nghiên cứu mạnh trong những lĩnh vực công nghệ lõi. Thay vì đầu tư dàn trải, cần lựa chọn những cơ sở có năng lực, đội ngũ và tiềm lực nghiên cứu để đầu tư đủ mạnh, tạo điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế.