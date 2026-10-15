Đại học Điện lực đồng hành cùng giáo dục vùng cao Gia Lai

Chiều 14/10, lễ khánh thành và bàn giao công trình thư viện đã diễn ra tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Chương trình do Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh cùng Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt tổ chức, nhằm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành thư viện tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đồng hành, nhà tài trợ, đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng các đại biểu tham dự lễ khánh thành.

Sự kiện là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cải thiện điều kiện học tập, bổ sung nguồn học liệu và tạo dựng không gian đọc sách chuẩn mực cho học sinh. Theo thông tin từ ban tổ chức, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất toàn diện cho 2 phòng thư viện với tổng kinh phí 700 triệu đồng.

Bên cạnh cơ sở vật chất, các đơn vị tài trợ đã trao tặng nhà trường 2 tủ sách Kim Đồng, mỗi tủ chứa hơn 900 đầu sách, trị giá tổng cộng 100 triệu đồng; 2 tủ sách Tân Việt trị giá 60 triệu đồng và 10 bộ sách công nghệ bút chấm đọc - học tiếng Anh Tân Việt trị giá 20 triệu đồng.

Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội, nhà trường và các đơn vị tài trợ trao biểu trưng tủ sách cùng thiết bị công nghệ.

Các nguồn học liệu này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho học sinh trong việc tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng mềm, hình thành thói quen đọc sách từ sớm, đồng thời hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các cơ quan Trung ương, địa phương, các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ. Nhà trường nhấn mạnh đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo dựng môi trường học tập thuận lợi, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, tinh thần tự học và khát vọng khám phá tri thức cho các em học sinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô, học sinh nhà trường.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Phú Thiện) được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị là Trường Tiểu học Lý Tự Trọng và Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Trong năm học 2026-2027, toàn trường có 1 điểm trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường lẻ, quy mô duy trì 30 lớp với tổng số 761 học sinh; trong đó, học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ rất cao, lên đến 98%.

Đối với Trường Đại học Điện lực, chương trình lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa nhà trường với các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Trước đó, trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026, tuổi trẻ Trường Đại học Điện lực đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực gắn liền với chuyên môn và nhu cầu thực tế tại xã Phú Thiện.

Cụ thể, đội hình tình nguyện của trường đã tiến hành khảo sát, sửa chữa và thay thế hệ thống điện dân sinh an toàn cho các hộ dân; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và trải nghiệm thực tế.

Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên vận dụng hiệu quả kiến thức chuyên môn vào đời sống thực tiễn, mà còn bồi đắp tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia sâu sắc với cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động từ tình nguyện xã hội đến đầu tư giáo dục chiều sâu, Trường Đại học Điện lực đang tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Mỗi công trình, mỗi phần quà được trao đi không chỉ góp phần giải quyết những khó khăn trước mắt về cơ sở vật chất, mà còn mở ra không gian nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, chắp cánh ước mơ vươn lên cho các thế hệ học sinh trên hành trình chinh phục tri thức tại vùng cao Gia Lai.