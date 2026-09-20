Đại học dạy học linh hoạt khi mưa lũ, thậm chí tạm dừng thi tập trung

Sáng 20/9, Trường ĐH Nha Trang triển khai phương án dạy học linh hoạt nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ và diễn biến thời tiết bất thường tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Hoạt động đào tạo được chia thành 3 trạng thái: Xanh - hoạt động bình thường; vàng - dự phòng, cảnh báo; đỏ - khẩn cấp. Việc chuyển trạng thái được thực hiện tùy theo mức độ ảnh hưởng của thời tiết hoặc các tình huống bất khả kháng.

Ở trạng thái xanh, nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp theo thời khóa biểu đã ban hành. Giảng viên đồng thời cập nhật học liệu, bài tập và đường dẫn lớp học trực tuyến lên hệ thống NTU E-learning để sẵn sàng sử dụng khi cần. Người học theo dõi thông tin qua MyNTU và các kênh chính thức của trường.

Trường ĐH Nha Trang.

Trạng thái vàng được kích hoạt khi có cảnh báo về thiên tai, dịch bệnh hoặc các tình huống khẩn cấp, bất khả kháng có nguy cơ gây gián đoạn hoạt động dạy học trong 24-48 giờ tới. Phòng Đào tạo sẽ phát thông báo "Chuẩn bị chuyển trạng thái". Giảng viên có trách nhiệm rà soát điều kiện kỹ thuật, phòng học trực tuyến và học liệu số. Sinh viên chuẩn bị thiết bị, đường truyền và sẵn sàng tham gia học trực tuyến.

Trạng thái đỏ được áp dụng khi thời tiết cực đoan hoặc tình huống khẩn cấp, bất khả kháng làm gián đoạn hoạt động dạy học trực tiếp. Phòng Đào tạo sẽ phát thông báo “Chuyển trạng thái” ít nhất 3 giờ trước tiết học đầu tiên của buổi học. Khi đó, toàn bộ hoạt động đào tạo chuyển sang hình thức trực tuyến thông qua hệ thống NTU E-learning và các nền tảng hỗ trợ.

Thời khóa biểu trực tiếp được sử dụng tương đương cho các lớp học trực tuyến. Đối với các kỳ thi tập trung, nhà trường sẽ tạm dừng và bố trí lịch thi lại theo thông báo của Phòng Đào tạo. Các học phần thực hành, thí nghiệm được điều chỉnh hình thức tổ chức hoặc sắp xếp học bù khi điều kiện cho phép.

Khi các yếu tố gây gián đoạn không còn và đủ điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp, trường sẽ chuyển từ trạng thái đỏ về xanh. Phòng Đào tạo thông báo việc chuyển về trạng thái xanh trên MyNTU, website, email công vụ, fanpage và các kênh chính thức khác ít nhất 3 giờ trước tiết học đầu tiên. Giảng viên và sinh viên trở lại giảng đường theo thời khóa biểu.

Đáng chú ý, sinh viên chưa thể trở lại trường ngay sẽ được hỗ trợ học qua bản ghi bài giảng và học liệu số trong tối đa 3 ngày. Với các trường hợp khác, nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể.