Đại học danh tiếng bị phản ứng vì quy định 'siết' trang phục của sinh viên

Theo Times Higher Education, Đại học Chulalongkorn quy định sinh viên không được mặc áo sát nách, áo hai dây mảnh, áo quây, váy ngắn, quần short hoặc giày dép hở mũi khi vào lớp học hay đến các văn phòng học thuật.

Sinh viên vi phạm có thể bị trừ “điểm rèn luyện”. Nếu tái phạm nhiều lần, các em có nguy cơ bị đình chỉ học hoặc mất tư cách đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo trong các tổ chức sinh viên.

Trang phục nữ sinh Thái Lan. Ảnh minh họa/Nguồn: Times Higher Education (THE)

Bài đăng về trang phục bị chỉ trích

Bộ phận phụ trách công tác sinh viên đã công khai quy định trên trang Facebook chính thức mang tên Chula SA (Chulalongkorn Student Affairs). Các hình ảnh đăng tải cho thấy sinh viên trong ký túc xá và khi đi xe đạp, kèm chú thích về những kiểu trang phục bị cho là không phù hợp.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng tình, các bài đăng nhanh chóng vấp phải phản ứng từ sinh viên và cộng đồng mạng.

Một sinh viên mỉa mai rằng việc yêu cầu cởi giày dép để đi chân trần vào một địa điểm công cộng khiến người này khó hiểu, bởi họ không biết vì sao để chân trần lại được xem là lịch sự hơn.

Một bình luận khác gọi chiến dịch tuyên truyền về quy định trang phục là “cuộc săn phù thủy”.

Sau làn sóng phản đối, bộ phận phụ trách công tác sinh viên đã xóa các video ban đầu. Theo nhà hoạt động sinh viên Netiwit Chotiphatphaisal, động thái này càng khiến vụ việc trở nên đáng chú ý, bởi nó cho thấy mức độ nhạy cảm và phản ứng mà quy định gây ra.

Bài đăng của Netiwit trên mạng xã hội X thu hút hơn 4 triệu lượt xem, tiếp tục đẩy cuộc tranh luận lan rộng và thúc đẩy các hoạt động phản đối của sinh viên trên mạng.

Hội Sinh viên Khoa Khoa học Chính trị của trường cũng đăng một video mang tính châm biếm về quy định trang phục. Video nhanh chóng lan truyền trên Instagram và X.

Thông điệp trong video nhấn mạnh rằng ăn mặc phù hợp với một sự kiện nên là lựa chọn khiến mọi người cảm thấy thoải mái, đồng thời khẳng định quyền lựa chọn trang phục là một quyền cơ bản.

Tranh luận về quyền tự do cá nhân trong trường đại học

Sinh viên và các nhà hoạt động chỉ trích quy định mới vì cho rằng nó hạn chế quyền thể hiện bản thân. Netiwit nhận định các hình phạt dành cho người vi phạm cho thấy nhà trường sẵn sàng đi xa đến đâu để buộc sinh viên tuân theo một khuôn mẫu chung. Ông cũng cảnh báo hệ thống này có thể bị sử dụng để gạt những sinh viên có quan điểm mạnh mẽ ra bên lề.

Trả lời Times Higher Education, Netiwit cho rằng một trường đại học trong thế kỷ XXI như Chulalongkorn nên tập trung thúc đẩy tư duy phản biện và tự do biểu đạt. Theo ông, trong bối cảnh các trường đại học đang đối mặt với nhiều thách thức, họ cần xây dựng môi trường bao dung thay vì trở thành những nơi áp đặt hình phạt với người có suy nghĩ khác biệt.

Việc thực thi quy định được cho là còn bao gồm cả hình thức khiển trách trực tiếp từ nhân viên nhà trường, khiến những lo ngại về quyền tự do của sinh viên càng gia tăng.

Tranh cãi này nằm trong cuộc thảo luận rộng hơn tại Thái Lan về quyền của sinh viên và mức độ can thiệp của bộ máy quản lý vào đời sống đại học.

Vụ việc diễn ra sau một tranh cãi khác tại Đại học Chulalongkorn, liên quan đến việc hiệu trưởng sử dụng bài phát biểu do trí tuệ nhân tạo tạo ra để chào đón tân sinh viên. Sự việc từng bị Khoa Truyền thông của trường chỉ trích vì thiếu minh bạch.

Times Higher Education cho biết Đại học Chulalongkorn không phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc.