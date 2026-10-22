Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng Nâng bước sinh viên năm 2026

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (trái) và Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ vinh danh thủ khoa các cơ sở đào tạo thành viên. Ảnh: NGỌC HÀ

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với 9 thủ khoa. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại chương trình, Đại học Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng 9 sinh viên thủ khoa các cơ sở đào tạo thành viên (10 triệu đồng/suất); 9 sinh viên tuyển thẳng trong kỳ tuyển sinh năm 2026 (6 triệu đồng/suất) và 32 sinh viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện trong năm học 2025 - 2026 (3 triệu đồng/suất).

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (trái) và Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ vinh danh thủ khoa các cơ sở đào tạo thành viên. Ảnh: NGỌC HÀ

Ngoài ra, Đại học Đà Nẵng trao 60 suất học bổng "Nâng bước sinh viên" (5 triệu đồng/suất) cho các sinh viên, tân sinh viên vượt khó, học giỏi. Tổng kinh phí khen thưởng và trao học bổng khoảng 670 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng gửi lời chúc mừng và tri ân đến các bậc phụ huynh, thầy cô và doanh nghiệp đã đồng hành cùng nhà trường trong hành trình “ươm mầm tri thức”.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. Ảnh: NGỌC HÀ

Đồng thời bày tỏ tin tưởng thế hệ sinh viên mới sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện để trở thành công dân số, công dân toàn cầu, có tinh thần khởi nghiệp và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Theo PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, hiện nay, Đại học Đà Nẵng vinh dự là một trong bốn đại học được Trung ương lựa chọn đầu tư trọng điểm, làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; phấn đấu đến năm 2030 thuộc Top 150 đại học châu Á và từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng.

Năm 2026, Đại học Đà Nẵng tiếp tục có một mùa tuyển sinh thành công với gần 18.000 tân sinh viên nhập học; nhiều ngành có điểm chuẩn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Đại học Đà Nẵng luôn xác định người học là trung tâm của mọi hoạt động; tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, sáng tạo và nhân văn; đồng thời huy động các nguồn lực, mở rộng các chương trình học bổng và tăng cường sự đồng hành đối với sinh viên; góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.