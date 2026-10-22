Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa, trao học bổng nâng bước sinh viên

Đây là chương trình truyền thống được Đại học Đà Nẵng tổ chức thường niên từ năm 2012, đến nay bước sang mùa thứ 15.

Tại chương trình, Đại học Đà Nẵng khen thưởng 9 sinh viên thủ khoa các cơ sở đào tạo thành viên (10 triệu đồng/suất); tuyên dương, khen thưởng 9 sinh viên tuyển thẳng (6 triệu đồng/suất) trong kỳ tuyển sinh năm 2026 và 32 sinh viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện trong năm học 2025-2026 (3 triệu đồng/suất).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh đó, 60 suất học bổng “Nâng bước sinh viên”, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, được trao cho các sinh viên, tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tổng số tiền khen thưởng và trao học bổng tại chương trình khoảng 670 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh, Đại học Đà Nẵng là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đa ngành, đa lĩnh vực, mang sứ mạng “Nơi hun đúc trí tuệ và tài năng, vì sự phát triển của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước”.

Kế thừa truyền thống hơn nửa thế kỷ của các trường thành viên, Đại học Đà Nẵng đã đào tạo hàng trăm nghìn kỹ sư, cử nhân, nhà giáo và nhà khoa học. Nhiều cựu sinh viên hiện đảm nhiệm những vị trí quan trọng trên khắp cả nước.

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026.

Đáng chú ý, Đại học Đà Nẵng vinh dự là 1 trong 4 đại học được Trung ương lựa chọn đầu tư trọng điểm, làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; phấn đấu đến năm 2030 thuộc Top 150 đại học châu Á và từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng.

Năm 2026, Đại học Đà Nẵng tiếp tục có một mùa tuyển sinh thành công với gần 18.000 tân sinh viên nhập học; nhiều ngành có điểm chuẩn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Kết quả đó tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo, môi trường học tập của Đại học Đà Nẵng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn, Đại học Đà Nẵng cùng các đơn vị, đối tác cam kết tiếp tục đồng hành, huy động hàng chục tỷ đồng học bổng mỗi năm để điều kiện để sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Trao học bổng nâng bước sinh viên.

Hiện Đại học Đà Nẵng có 6 trường đại học thành viên, hơn 2.600 cán bộ, giảng viên, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt hơn 52%. Quy mô đào tạo của toàn đại học hiện đạt hơn 70.000 sinh viên chính quy.

Đại học Đà Nẵng tập trung đào tạo các ngành, lĩnh vực công nghệ chiến lược, mũi nhọn và đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước, như vi mạch bán dẫn, điện hạt nhân, đường sắt đô thị (Metro), công nghệ tài chính (Fintech) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều năm qua, Đại học Đà Nẵng duy trì chất lượng tuyển sinh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Các cơ sở đào tạo thành viên chủ động, nhạy bén mở các ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu xã hội và người học như: Cơ khí hàng không, Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao, An toàn thông tin mạng, Cử nhân Tài năng Ngoại thương, Nông nghiệp thông minh…; triển khai nhiều chương trình đào tạo toàn phần/bán phần bằng tiếng Anh, chương trình đặc thù hợp tác với doanh nghiệp.