Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ĐHĐN nhân dịp 20-11.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ quản lý của ĐHĐN và các trường thành viên qua các thời kỳ. Khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của truyền thống “tôn sư trọng đạo”, Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh người thầy trong kỷ nguyên mới không chỉ cần có chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, vững vàng về chuyên môn mà còn phải tiên phong trong chuyển đổi số, làm chủ công nghệ và khoa học giáo dục hiện đại. Từ đó, mỗi giảng viên sẽ là người dẫn dắt, truyền cảm hứng để sinh viên chủ động sáng tạo, phát triển tri thức và nêu cao trách nhiệm với cộng đồng. "Chính các thầy giáo, cô giáo với sứ mệnh vẻ vang của mình đã đóng góp một phần rất quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để đất nước phát triển nhanh, bền vững"- Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ- Giám đốc ĐHĐN phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong năm học vừa qua, tập thể nhà giáo và người lao động ĐHĐN đã nỗ lực đạt được nhiều thành tích toàn diện, tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu của miền Trung và cả nước. Đặc biệt, việc ĐHĐN được Trung ương lựa chọn là 1 trong 4 đại học hàng đầu để ưu tiên đầu tư trọng điểm, làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam vừa là niềm tự hào lớn, vừa đặt ra trọng trách nặng nề trong bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và yêu cầu nhân lực chất lượng cao.

Thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Giám đốc ĐHĐN định hướng 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Trước hết là nâng cao chất lượng đào tạo gắn với các ngành công nghệ chiến lược và tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Bên cạnh việc chú trọng công tác sinh viên, lấy người học làm trung tâm trong mọi hoạt động, chính sách, ĐHĐN sẽ dồn lực đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu đô thị ĐHĐN tại Hòa Quý – Điện Ngọc nhằm tạo tiền đề vật chất cho sự phát triển bền vững, đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong sinh viên và xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ- Giám đốc ĐHĐN trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc của ĐHĐN đã vinh dự đón nhận các phần thưởng cao quý, gồm 1 tập thể và 4 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 tập thể nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ GD-ĐT.

Trước đó vào ngày 16-11, ĐHĐN cùng các trường thành viên cũng đã tổ chức chuỗi hoạt động gặp mặt truyền thống cựu giáo chức và thi đua sôi nổi, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết chào mừng ngày hội của ngành giáo dục.