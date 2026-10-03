Đại học Đà Nẵng trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2025 - 2026

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: NGỌC HÀ

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học được mở rộng phạm vi với 3 lĩnh vực trọng tâm: khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học kinh tế - xã hội và nhân văn; khoa học tự nhiên và y, dược.

Với 2 hạng mục chính gồm đề tài có công bố khoa học và đề tài có sản phẩm ứng dụng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, giải thưởng năm học 2025 - 2026 có nhiều khởi sắc. Nhiều đề tài được công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín (WoS/Scopus), được báo cáo tại các hội thảo khoa học hay có các mô hình, sản phẩm, dự án tiềm năng phát triển ứng dụng và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Kết quả, Ban tổ chức trao 4 giải Nhất (20 triệu đồng/giải), 4 giải Nhì (15 triệu đồng/giải), 4 giải Ba (8 triệu đồng/giải) và 3 giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải) cho các nhóm sinh viên/sinh viên có đề tài, dự án xuất sắc.

Không gian triển lãm tại Festival Sáng tạo trẻ năm 2026. Ảnh: NGỌC HÀ

4 đề tài được trao giải Nhất gồm: Mô hình lượng tử cho chẩn đoán sự cố máy biến áp: Bộ phân loại biến phân hiệu quả với mã hóa đặc trưng theo miền chuyên biệt (sinh viên Trường Đại học Bách khoa); Các yếu tố quyết định niềm tin số của người tiêu dùng trực tuyến trong kỷ nguyên số - Determinants of digital trust of E-consumers in the digital era: Moderating effects of perceived AI and Deepfake risk (nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế); Nghiên cứu đề xuất mô hình học sâu nhằm nâng cao độ tin cậy trong dự báo chuỗi thời gian dài hạn và dự án ShieldNet - Hệ thống AI đa tầng giúp quản lý tên miền, kiểm soát nội dung độc hại và bảo vệ người dùng internet (sinh viên/nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn).

Ban tổ chức cũng trao giải trình bày xuất sắc nhất tại các hội đồng và giải Poster được bình chọn; trao các giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các trường, đơn vị có nhiều sinh viên đoạt giải.

Dịp này, Đại học Đà Nẵng tổ chức Festival Sáng tạo trẻ năm 2026 nhằm giới thiệu, triển lãm một số sản phẩm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo được ứng dụng và có nhiều tiềm năng để hoàn thiện, khởi nghiệp trong tương lai.