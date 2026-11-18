Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Đại học Đà Nẵng nhân kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: NGỌC HÀ

Các đại biểu cùng ôn lại ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ghi nhận những cống hiến của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trước sứ mệnh đóng góp vào sự nghiệp “trồng người” cao cả.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng khẳng định, những năm qua, Đại học Đà Nẵng đạt nhiều thành tích toàn diện trên các mặt công tác; tiếp tục khẳng định, phát huy truyền thống, vị thế hàng đầu của một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của miền Trung và cả nước.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 4 từ phải qua) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 4 cá nhân. Ảnh: NGỌC HÀ

Đại học Đà Nẵng hiện có 6 trường đại học thành viên, 4 đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc có quy mô khoảng 75.000 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và lưu học sinh quốc tế; 2.700 viên chức, giảng viên, người lao động, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt hơn 53%.

Trong bối cảnh mới, Đại học Đà Nẵng được Trung ương lựa chọn là một trong 4 đại học hàng đầu để ưu tiên đầu tư trọng điểm, làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (thứ 3 từ phải qua) trao Cờ thi đua và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 5 tập thể. Ảnh: NGỌC HÀ

Thời gian tới, Đại học Đà Nẵng tập trung thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết chiến lược đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng...

Dịp này, 1 tập thể và 4 cá nhân của Đại học Đà Nẵng vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể nhận Cờ thi đua và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.