Đại học Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Sáng 18/11, Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình Kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và tuyên dương, khen thưởng năm học 2025 - 2026. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng.
Các đại biểu cùng ôn lại ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ghi nhận những cống hiến của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trước sứ mệnh đóng góp vào sự nghiệp “trồng người” cao cả.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng khẳng định, những năm qua, Đại học Đà Nẵng đạt nhiều thành tích toàn diện trên các mặt công tác; tiếp tục khẳng định, phát huy truyền thống, vị thế hàng đầu của một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của miền Trung và cả nước.
Đại học Đà Nẵng hiện có 6 trường đại học thành viên, 4 đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc có quy mô khoảng 75.000 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và lưu học sinh quốc tế; 2.700 viên chức, giảng viên, người lao động, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt hơn 53%.
Trong bối cảnh mới, Đại học Đà Nẵng được Trung ương lựa chọn là một trong 4 đại học hàng đầu để ưu tiên đầu tư trọng điểm, làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Thời gian tới, Đại học Đà Nẵng tập trung thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết chiến lược đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng...
Dịp này, 1 tập thể và 4 cá nhân của Đại học Đà Nẵng vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể nhận Cờ thi đua và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dai-hoc-da-nang-to-chuc-ky-niem-44-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-3358809.html