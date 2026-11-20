Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tri ân các thế hệ nhà giáo.

Tại Trường Đại học Kinh tế, năm học 2025-20226, nhà trường tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị và thực hiện tuyển sinh đại học chính quy đạt 100% chỉ tiêu, với điểm chuẩn trúng tuyển ở mức cao. Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều kết quả đáng ghi nhận với 430 công bố, trong đó 109 bài thuộc danh mục Web of Science/Scopus.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (bên trái) tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Kinh tế nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hoạt động hợp tác quốc tế, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tiếp tục được mở rộng. Nhà trường phát triển mạng lưới hợp tác với các đối tác tại Hong Kong, Hàn Quốc; tổ chức nhiều chương trình đào tạo về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho địa phương, doanh nghiệp và các trường THPT. Công tác kiểm định chất lượng trường được khảo sát vào tháng 10/2026.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, GS.TS Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Trường Đại học Kinh tế cho biết, nhà trường chú trọng chính sách hỗ trợ người học. Trong năm học, trường trao gần 31,4 tỷ đồng học bổng khuyến khích học tập cho 2.029 sinh viên; các doanh nghiệp hỗ trợ gần 2,5 tỷ đồng học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt. Chính sách miễn học phí đối với sinh viên thuộc chương trình phát triển sinh viên tinh hoa, nhà nghiên cứu được triển khai với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (thứ 2, từ trái qua) trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các đơn vị của Trường Đại học Kinh tế.

Dịp này, Trường Đại học Kinh tế có 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT; 18 cá nhân và 2 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, 4 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Nhà trường cũng chúc mừng 10 tân tiến sĩ, ghi nhận những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu và đóng góp chuyên môn.

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, PGS.TS Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng đại diện tập thể nhà trường tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, viên chức và người lao động trong hơn 40 năm xây dựng, phát triển. Đặc biệt, nhiều giảng viên đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục tham gia giảng dạy, nghiên cứu, đóng góp kinh nghiệm và chuyên môn cho nhà trường.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tri ân các thế hệ nguyên lãnh đạo nhà trường.

Trong năm học 2025-2026, trường mở thêm 6 chương trình đào tạo hợp tác với doanh nghiệp và 2 chương trình chuyển tiếp quốc tế; phối hợp với Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng khảo sát năng lực tiếng Anh của hơn 10.000 giáo viên phổ thông công lập.

Năm học 2026-2027, Trường Đại học Ngoại ngữ tập trung phát triển đội ngũ, triển khai học kỳ doanh nghiệp, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường; thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, khảo thí và quản trị, gắn với bảo đảm liêm chính học thuật.

PGS.TS Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng nhận hoa tri ân của đại diện sinh viên nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, nhà trường tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ trao 23 suất học bổng tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Các hoạt động kỷ niệm tại hai trường là dịp ghi nhận đóng góp của đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động, đồng thời biểu dương những kết quả đạt được trong năm học vừa qua.