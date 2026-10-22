Đại học Đà Nẵng đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phục vụ công nghệ chiến lược

Bám sát định hướng đó, thời gian qua Đại học (ĐH) Đà Nẵng đã hỗ trợ các trường ĐH thành viên phát huy tiềm năng, thế mạnh, tập trung đào tạo, mở các ngành mới nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực quan trọng cho công cuộc xây dựng đất nước.

Ươm mầm nhân lực phục vụ công nghệ chiến lược

Năm 2026, ĐH Đà Nẵng tiếp tục có mùa tuyển sinh ĐH chính quy đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng đầu vào, trong đó nhiều ngành có điểm xét tuyển thuộc top đầu. Nhà trường đã chủ động mở thêm các ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu xã hội và doanh nghiệp, nhất là nhu cầu nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược như: Cơ khí hàng không, Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao, An toàn thông tin mạng, Cử nhân Tài năng Ngoại thương, Nông nghiệp thông minh…

Bên cạnh đó, ĐH Đà Nẵng chú trọng triển khai nhiều chương trình đào tạo toàn phần/bán phần bằng tiếng Anh, chương trình đặc thù hợp tác với doanh nghiệp.

ĐH Đà Nẵng chú trọng đào tạo nhân lực phục vụ công nghệ chiến lược.

Điểm nhấn là ĐH Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Vinh danh Thủ khoa và Nâng bước sinh viên” năm 2026, qua đó khen thưởng 9 Thủ khoa của 9 cơ sở đào tạo thành viên, 9 sinh viên được tuyển thẳng tại Kỳ tuyển sinh đại học năm 2026 và 32 sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong năm học 2025-2026.

Nhiều tân sinh viên chọn theo học các chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Điện tử và Trí tuệ nhân tạo như: SV Trần Hà Yên - Thủ khoa Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng (đồng thời là Thủ khoa các khối A00, C01 của thành phố Đà Nẵng, đạt 30 điểm xét tuyển), Sinh viên Phùng Huy Hoàng đạt Giải Nhất môn Hóa Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025-2026, Sinh viên Hồ Đắc Thiên Bảo đạt Giải Nhì môn Vật lý Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025-2026…

Các cơ sở đào tạo thành viên của ĐH Đà Nẵng triển khai Chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ) mở ra thêm nhiều cơ hội hỗ trợ, tiếp thêm động lực để sinh viên học tập, nghiên cứu, sáng tạo trên hành trình chiếm lĩnh tri thức, vươn lên làm chủ công nghệ, đóng góp phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng phát triển nguồn giảng viên trẻ từ sinh viên xuất sắc, đạt giải cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế.

Phát triển giảng viên nguồn và nhà khoa học trẻ

Theo thông tin từ Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, Nhà trường vừa công bố Danh sách 90 sinh viên được tuyển chọn tham gia “Đề án đào tạo nguồn giảng viên từ sinh viên xuất sắc” năm 2026. Đây là những sinh viên vừa có kết quả học tập nổi bật, vừa thể hiện năng lực nghiên cứu, công bố khoa học, đạt thành tích trong các cuộc thi, giải thưởng về học thuật, đổi mới sáng tạo và năng động trong hội nhập quốc tế.

Trong số này, có 12 sinh viên có công bố khoa học trên các tạp chí, hội thảo uy tín; 9 sinh viên có thành tích tại các kỳ thi Olympic Cơ học; 7 sinh viên đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; gần 50% sinh viên đạt thành tích trong các Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp…

Từ nền tảng vững chắc này, Nhà trường tiếp tục tạo điều kiện, bồi dưỡng, đào tạo nguồn giảng viên, nghiên cứu viên, hướng đến ươm tạo nhà khoa học trẻ; xứng đáng và là 1 trong 4 ĐH được chọn để đầu tư trọng điểm, làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam theo Thông báo Kết luận số 45 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng triển khai Chương trình phát triển nhà nghiên cứu trẻ.

Theo PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, Nhà trường cũng đang xúc tiến “Chương trình phát triển nhà nghiên cứu trẻ khóa K50”. Nhà trường dành 22 suất hỗ trợ lên đến 100% học phí (năm thứ nhất) cho học viên thạc sĩ chính quy, định hướng nghiên cứu. Chương trình nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để sinh viên có tiềm năng nghiên cứu, năng lực ngoại ngữ để tiếp tục được nâng cao trình độ, đóng góp phát triển, bổ sung nguồn đội ngũ giảng viên trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Hướng đi của ĐH Đà Nẵng trong thời gian qua thể hiện sự chủ động, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, phát triển nhân lực, phát chất lượng cao, đột phá trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. “Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, ĐH Đà Nẵng nằm trong top 150 đại học hàng đầu Châu Á, có ít nhất 1 lĩnh vực được xếp hạng top 100 của Thế giới”- đại diện lãnh đạo ĐH Đà Nẵng cho biết.