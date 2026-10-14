Đại học Cornell cấm tiệc hội nam sinh sau bê bối tình dục

Nhà hội quán của hội nam sinh tại Đại học Cornell. Ảnh minh hoạ: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Mỹ, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 13/10 công bố các biện pháp mới nhằm rà soát hoạt động của các hội nam sinh, trong bối cảnh trường đại học danh tiếng này chịu sức ép ngày càng lớn liên quan đến vụ việc xảy ra năm 2024.

Tranh cãi bùng phát sau khi một nữ sinh, được xác định bằng tên giả Jane Doe, đệ đơn kiện dân sự hồi tháng 9, cáo buộc nhiều nam sinh tấn công tình dục cô tại nhà của hội nam sinh Chi Phi.

Lệnh cấm áp dụng với các bữa tiệc và hoạt động tụ tập xã hội tại nhà của những hội nam sinh thuộc Hội đồng Liên hội Nam sinh Cornell, kéo dài đến khi năm học kết thúc vào mùa xuân năm 2027.

Ông Kotlikoff tuyên bố nhà trường sẽ áp dụng chính sách không khoan nhượng, theo đó bất kỳ hội nam sinh nào vi phạm đều có thể bị đình chỉ khẩn cấp ngay lập tức.

“Những biện pháp này sẽ tạo thời gian để tiến hành rà soát toàn diện đời sống hội nam sinh tại Cornell, nhằm xác định liệu các hoạt động này có thể tiếp tục một cách an toàn hay không và nếu có thì cần thực hiện như thế nào”, ông viết trong thư gửi cộng đồng nhà trường.

Đại học Cornell cũng sẽ bổ sung nhân sự tại Văn phòng Quyền dân sự để hỗ trợ những người trình báo hành vi sai phạm tình dục, giúp họ hiểu và thực hiện các thủ tục xử lý của trường.

Đáng chú ý, nhà trường cam kết phối hợp với cảnh sát bang New York, cho phép các điều tra viên hình sự chuyên xử lý những vụ việc liên quan đến sang chấn tâm lý độc lập với trường tiến hành điều tra các cáo buộc. Trước đây, những vụ việc như vậy chủ yếu do cảnh sát của Cornell xử lý.

Trong đơn kiện, Jane Doe cáo buộc cô bị nhiều người tấn công tình dục sau khi đến nhà hội nam sinh Chi Phi trong tình trạng say xỉn để tìm một người bạn.

Sau cuộc điều tra nội bộ, Đại học Cornell đuổi học hai người bị cáo buộc. Những người còn lại được phép tiếp tục học sau khi viết bài luận, tham gia hội thảo hoặc chấp hành thời gian đình chỉ ngắn.

Không ai trong số những người bị nêu tên bị giới chức địa phương bắt giữ hoặc truy tố hình sự. Khi đơn kiện được công khai, cách xử lý của nhà trường vấp phải làn sóng phản đối, làm dấy lên tranh luận về mức độ nghiêm khắc của các hình thức kỷ luật cũng như tính độc lập của những cuộc điều tra do trường đại học tự tiến hành.

Vụ việc đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc bảo vệ sinh viên và xử lý những cáo buộc xâm hại tình dục.

Ngày 2/10, Thống đốc New York Kathy Hochul thông báo chỉ định Tổng chưởng lý bang Letitia James làm công tố viên đặc biệt phụ trách vụ việc của Jane Doe.

Bà Hochul cho biết nếu có đủ căn cứ, bà James sẽ trình bằng chứng trước đại bồi thẩm đoàn để xem xét khả năng truy tố hình sự những người liên quan.

Theo thống đốc, việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt là cần thiết vì cảnh sát và công tố viên địa phương, những cơ quan có trách nhiệm bảo vệ Jane Doe, đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Hai người đàn ông được nêu tên trong đơn kiện đã phản đối quyết định bổ nhiệm bà James.

Các biện pháp mới của Đại học Cornell được đưa ra khi vụ việc vượt ra ngoài phạm vi kỷ luật nội bộ, thu hút sự chú ý của chính quyền bang và công chúng. Hiệu quả của chúng sẽ phụ thuộc vào quá trình rà soát hoạt động của các hội nam sinh, việc thực thi lệnh cấm và kết quả điều tra các cáo buộc liên quan.