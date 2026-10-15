Đại học Công nghiệp Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên

Vừa qua, Trường Kinh tế, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Không gian và Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, đánh dấu bước phát triển trong hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, phát triển ý tưởng kinh doanh và tiếp cận hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Sự kiện không chỉ tạo thêm môi trường học tập, nghiên cứu và thực hành cho sinh viên mà còn thể hiện định hướng gắn kết đào tạo với thực tiễn, thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

PGS.TS Phạm Văn Đông, Phó Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Phạm Văn Đông, Phó Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu gắn nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn, chuyển giao công nghệ và giải quyết những bài toán đặt ra từ doanh nghiệp, xã hội.

Với lợi thế đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Đại học Công nghiệp Hà Nội có điều kiện thúc đẩy sự kết hợp giữa kinh tế, quản trị kinh doanh với các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ. Đây là nền tảng để hình thành những ý tưởng, sản phẩm và mô hình kinh doanh có tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

“Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất và cơ chế hỗ trợ, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của không gian đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và thương mại hóa kết quả nghiên cứu”, PGS.TS. Phạm Văn Đông nói.

Tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Hiệu trưởng Trường Kinh tế, cũng đề cập đến ý nghĩa của việc kết nối các kết quả nghiên cứu, sáng chế với nhu cầu thị trường, hướng tới tạo ra những giá trị kinh tế và xã hội thiết thực.

“Một sáng chế nằm trong phòng thí nghiệm chỉ tạo ra một bài báo hoặc một tấm bằng. Một sáng chế gặp được thị trường sẽ tạo ra một chuỗi giá trị”, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga nói.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Phạm Tuấn Hiệp, Giám đốc Ươm tạo đại diện BK Holdings (Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động ươm tạo, khởi nghiệp và lợi thế của lĩnh vực kinh tế trong môi trường đại học kỹ thuật, công nghệ.

Các nội dung giới thiệu về bản đồ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam và tiềm năng khai thác dữ liệu mở cũng góp phần giúp sinh viên có thêm góc nhìn về cơ hội phát triển dự án, kết nối nguồn lực và tiếp cận thị trường.

Nhân dịp này, Trường Kinh tế chính thức giới thiệu Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp hướng tới xây dựng môi trường kết nối sinh viên có chung đam mê nghiên cứu, sáng tạo, từng bước hình thành các nhóm dự án và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong nhà trường.

Gắn đổi mới sáng tạo với định hướng phát triển ngành Công Thương

Việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Đại học Công nghiệp Hà Nội có ý nghĩa trong bối cảnh ngành Công Thương đang đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội trao đổi, giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học tại không gian đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu. Triển khai chủ trương này, Bộ Công Thương đã ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, chú trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp ngành Công Thương ngày càng cần đội ngũ nhân lực không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn có tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Những lĩnh vực như thương mại điện tử, logistics, quản trị chuỗi cung ứng, sản xuất thông minh, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu, phát triển sản phẩm và hình thành các mô hình khởi nghiệp mới.

Với thế mạnh đào tạo kết hợp giữa kỹ thuật, công nghệ và kinh tế, Đại học Công nghiệp Hà Nội có tiềm năng thúc đẩy các dự án nghiên cứu liên ngành, trong đó sinh viên kỹ thuật tham gia phát triển giải pháp công nghệ, còn sinh viên kinh tế đóng góp vào nghiên cứu thị trường, quản trị và xây dựng mô hình kinh doanh.

Để phát huy hiệu quả của Không gian Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp có vai trò quan trọng. Thông qua các hoạt động cố vấn, nghiên cứu ứng dụng, phát triển dự án và kết nối thị trường, sinh viên có thêm điều kiện hoàn thiện ý tưởng, nâng cao năng lực thực hành và tiếp cận nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Việc gắn hoạt động đổi mới sáng tạo với những bài toán cụ thể trong sản xuất công nghiệp, thương mại điện tử, logistics và chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao tính ứng dụng của các dự án, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn.