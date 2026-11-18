Ngày 18/11/2026, trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Đại học Công nghiệp Hà Nội đón nhận chứng nhận 5 sao UPM ở hạng mục “Đại học ứng dụng định hướng đổi mới sáng tạo”. Đây là lần thứ hai Nhà trường đạt chuẩn 5 sao theo đánh giá của Viện Đổi mới Sáng tạo UPM.

Tại chương trình, GS.TS.NGND Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hệ thống xếp hạng đối sánh UPM, đại diện tổ chức đánh giá, đã trao chứng nhận 5 sao UPM cho PGS.TS. Kiều Xuân Thực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Kết quả đánh giá ghi nhận những nỗ lực của Nhà trường trong quá trình nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục phát triển theo định hướng ứng dụng và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Kiều Xuân Thực nhấn mạnh, chứng nhận 5 sao không phải là đích đến mà là một cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng niềm tin của người học, gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

Theo Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội, chất lượng đào tạo phải được thể hiện trong những trải nghiệm học tập hằng ngày của sinh viên. Người học cần được tiếp cận các phương pháp giảng dạy khuyến khích tư duy, được thực hành trên thiết bị thực tế, tham gia giải quyết những bài toán của doanh nghiệp, được đánh giá công bằng và hỗ trợ khi gặp khó khăn.

GS.TS.NGND Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hệ thống xếp hạng đối sánh UPM, trao chứng nhận 5 sao UPM cho PGS.TS. Kiều Xuân Thực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đặc biệt, những yêu cầu được xác định trong chuẩn đầu ra phải trở thành năng lực mà sinh viên có thể chứng minh thông qua công việc.

Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, Đại học Công nghiệp Hà Nội xác định nhiệm vụ phát huy hiệu quả mô hình đại học, tăng cường liên kết giữa các đơn vị trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Theo PGS.TS. Kiều Xuân Thực, Nhà trường định hướng phát triển các nhóm nghiên cứu liên ngành, phòng thí nghiệm dùng chung và những chương trình hợp tác giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tạo điều kiện để ý tưởng nghiên cứu được phát triển thành sản phẩm, giải pháp phục vụ thực tiễn.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển, từng bước khẳng định uy tín, vị thế và đóng góp vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công Thương và đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đạt được

Trong giai đoạn mới, Thứ trưởng đề nghị Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp. Đặc biệt, cần gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu với những vấn đề thực tiễn của sản xuất, kinh doanh; chú trọng ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu, qua đó góp phần nâng cao năng lực công nghệ, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của ngành Công Thương.

Về định hướng dài hạn, Đại học Công nghiệp Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đại học định hướng đổi mới sáng tạo, phấn đấu đến năm 2035 nằm trong nhóm 400 đại học hàng đầu châu Á.

Việc lần thứ hai đón nhận chứng nhận 5 sao UPM, đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cũng là dịp ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, viên chức, người lao động và người học trong quá trình xây dựng, phát triển Nhà trường.