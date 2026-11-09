Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố chính sách hỗ trợ thu hút giáo sư lên tới 1 tỷ đồng, thúc đẩy phát triển đội ngũ nhà khoa học trẻ

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Lần đầu tiên được tổ chức, chương trình “Gặp mặt, trao đổi giữa lãnh đạo Đại học và các nhà khoa học trẻ” quy tụ Ban Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội, đại diện các đơn vị, nhóm nghiên cứu cùng gần 70 nhà khoa học trẻ. Đây không chỉ là dịp nhìn lại những kết quả nghiên cứu đã đạt được mà còn là diễn đàn đối thoại trực tiếp, nơi các nhà khoa học chia sẻ khó khăn, đề xuất giải pháp và cùng lãnh đạo Đại học định hình những định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS. Kiều Xuân Thực – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội – khẳng định đội ngũ nhà khoa học trẻ là nguồn lực tri thức quan trọng, giữ vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của Đại học.

Nhấn mạnh mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2035, trong đó HaUI phấn đấu vào nhóm 400 đại học hàng đầu châu Á về đổi mới sáng tạo và nhóm 20 cơ sở giáo dục mạnh của Việt Nam về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Giám đốc Đại học nhấn mạnh: “Chúng ta phải có khát vọng”.

PGS.TS. Kiều Xuân Thực – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội – khẳng định đội ngũ nhà khoa học trẻ là nguồn lực tri thức quan trọng, giữ vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của Đại học.

Từ định hướng đó, PGS.TS. Kiều Xuân Thực đề nghị chương trình tập trung vào ba nội dung trọng tâm: lắng nghe và chia sẻ; định hướng, kết nối; tiếp nhận ý kiến để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách. Giám đốc đặc biệt nhấn mạnh lợi thế đào tạo, nghiên cứu đa lĩnh vực của HaUI, đồng thời khuyến khích các nhà khoa học thẳng thắn trao đổi, mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, tăng cường hợp tác để hình thành cộng đồng nghiên cứu gắn kết, sáng tạo và có năng lực giải quyết những bài toán thực tiễn.

Cụ thể hóa định hướng đầu tư cho nguồn nhân lực khoa học, ông Phan Đăng Hưng, Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự cho biết, tính đến ngày 31/10/2026, HaUI có 1.056 giảng viên cơ hữu, trong đó gần 50% có trình độ tiến sĩ; 172 giảng viên đang là nghiên cứu sinh. Đại học đặt mục tiêu nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ lên trên 60% vào năm 2030, với ba trụ cột xuyên suốt: thu hút, giữ chân và đào tạo đội ngũ.

Đáng chú ý, Đề án thu hút giảng viên, chuyên gia trình độ cao giai đoạn 2026–2030 đã được Giám đốc Đại học ký ban hành ngày 30/10/2026. Theo đó, mức hỗ trợ một lần cơ bản đối với tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư lần lượt là 200 triệu đồng, 300 triệu đồng và 500 triệu đồng. Cùng với khoản hỗ trợ bổ sung căn cứ thành tích, tổng mức hỗ trợ tối đa có thể đạt tương ứng 500 triệu đồng đối với tiến sĩ, 700 triệu đồng đối với phó giáo sư và 1 tỷ đồng đối với giáo sư.

Chính sách thể hiện quyết tâm của Đại học Công nghiệp Hà Nội trong việc thu hút các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ cao, đồng thời tạo động lực để đội ngũ hiện hữu yên tâm công tác, phát triển năng lực chuyên môn và gắn bó lâu dài với Đại học. Đây cũng là bước đi quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho những đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

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Bên cạnh đầu tư phát triển nguồn nhân lực, những kết quả nghiên cứu khoa học của đội ngũ nhà khoa học trẻ tiếp tục cho thấy tiềm lực và triển vọng phát triển của Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Báo cáo tại chương trình, ông Trịnh Trọng Chưởng, Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cho biết, 69 nhà khoa học trẻ được thống kê đã công bố 1.119 bài báo khoa học, trong đó có 581 bài thuộc danh mục Scopus/WoS và 338 bài thuộc nhóm Q1–Q2. Đội ngũ cũng tham gia 190 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đảm nhiệm 49 lượt chủ nhiệm nhiệm vụ và ghi nhận 30 lượt sở hữu trí tuệ.

Ông Trịnh Trọng Chưởng, Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, trình bày kết quả nghiên cứu khoa học của đội ngũ nhà khoa học trẻ tại HaUI.

Đáng chú ý, số lượng bài báo thuộc nhóm Q1–Q2 tăng từ 34 bài năm 2024 lên 79 bài năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 132%. Kết quả này phản ánh sự chuyển biến tích cực về năng lực nghiên cứu, chất lượng công bố quốc tế và tinh thần chủ động học thuật của đội ngũ nhà khoa học trẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục: năng lực chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa đồng đều; hợp tác liên ngành còn hạn chế; việc chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành tài sản trí tuệ, sản phẩm và công nghệ ứng dụng cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Trên cơ sở đó, HaUI định hướng tiếp tục khuyến khích công bố quốc tế chất lượng cao, tăng cường cơ chế cố vấn giữa các thế hệ nhà khoa học, chia sẻ và khai thác hiệu quả hạ tầng nghiên cứu, kết nối các nhóm nghiên cứu với doanh nghiệp. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm chuyển từ phát triển nghiên cứu theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị ứng dụng của các sản phẩm khoa học.

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Những vấn đề đặt ra từ báo cáo được tiếp nối bằng các tham luận, trao đổi trực tiếp của nhà khoa học trẻ thuộc nhiều lĩnh vực, phản ánh nhu cầu thực tiễn và những đề xuất cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu tại HaUI.

Từ góc nhìn liên ngành, TS. Trần Cương (Trường Kinh tế) đề xuất tăng cường kết nối giữa các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ với kinh tế và quản trị nhằm giải quyết những vấn đề lớn như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn. Theo đó, hợp tác nghiên cứu trong Đại học, với doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế cần được thúc đẩy trên cơ sở chia sẻ dữ liệu, kết nối nguồn lực và xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra.

Ở lĩnh vực điện – điện tử, TS. Phạm Thanh Sơn (Trường Điện – Điện tử) chia sẻ các hướng nghiên cứu về quang tử, siêu vật liệu và truyền năng lượng không dây. Nhà khoa học đồng thời đề xuất mở rộng hợp tác trong nghiên cứu quang tử silicon, tạo điều kiện tiếp cận các phòng thí nghiệm, phần mềm có bản quyền và tăng cường kết nối với các đối tác chuyên môn.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Công Hồng Phong (Trường Cơ khí – Ô tô) nhấn mạnh vai trò của hoạt động cố vấn đối với các nhà khoa học ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Theo đó, cần tăng cường hỗ trợ kỹ năng xây dựng đề tài, tìm kiếm nguồn tài trợ, phát triển mạng lưới nghiên cứu và mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng thiết thực, hiệu quả.

TS. Trần Cương (Trường Kinh tế) phát biểu tại buổi gặp mặt

Dù xuất phát từ những lĩnh vực chuyên môn khác nhau, các tham luận đều gặp nhau ở một điểm chung: mong muốn có môi trường nghiên cứu cởi mở, cơ chế hỗ trợ phù hợp và cơ hội kết nối để phát huy tốt hơn năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

Tiếp thu các ý kiến tại chương trình, PGS.TS. Kiều Xuân Thực khẳng định lãnh đạo Đại học sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách và điều kiện làm việc; tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu, phát triển nghề nghiệp và cống hiến lâu dài.

Giám đốc Đại học cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy tổ chức hoạt động nghiên cứu, chuyển từ các hoạt động đơn lẻ, đơn ngành sang phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng và các nhóm chuyên môn liên ngành, liên lĩnh vực. Hoạt động nghiên cứu cần gắn kết chặt chẽ hơn giữa công bố quốc tế chất lượng cao với đăng ký sở hữu trí tuệ, phát triển sản phẩm và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Để hiện thực hóa định hướng này, các bộ phận phụ trách tài chính, cơ sở vật chất được yêu cầu rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục và xây dựng cơ chế khai thác, sử dụng chung hạ tầng nghiên cứu. Các trường, khoa, viện cần chủ động giảm những cuộc họp và công việc hành chính không cần thiết, tạo thêm thời gian, không gian cho hoạt động học thuật.

Về phía các nhà khoa học trẻ, Giám đốc Đại học mong muốn mỗi cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu mới, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế và mạnh dạn đảm nhận những nhiệm vụ mới, có tính thách thức cao.

Từ chính sách thu hút nhân tài với mức hỗ trợ lên tới 1 tỷ đồng dành cho giáo sư đến những cam kết cụ thể trong cải thiện cơ chế, điều kiện nghiên cứu, chương trình gặp mặt cho thấy quyết tâm của HaUI trong việc phát triển nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đồng bộ.

Thông điệp xuyên suốt được đặt ra là đầu tư cho con người phải song hành với hoàn thiện môi trường học thuật, tăng cường kết nối nguồn lực và tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn. Khi nhà khoa học được trao cơ hội, được hỗ trợ đúng nhu cầu và được khuyến khích hợp tác, những ý tưởng sáng tạo sẽ có thêm điều kiện phát triển thành sản phẩm, công nghệ và giá trị thiết thực cho xã hội.

Với định hướng đó, đội ngũ nhà khoa học trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu, vị thế học thuật và hiện thực hóa mục tiêu phát triển Đại học Công nghiệp Hà Nội trong giai đoạn mới.