Đại học Công nghệ Đông Á: Nhóm lửa đam mê sáng tạo, sẵn sàng bứt phá tại Robocon 2027

Tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á, phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) không dừng lại ở những đề tài trên giấy mà được hiện thực hóa sinh động qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Cuộc thi Robotmini 2026 với chủ đề “Khát Vọng Xây Tháp” dành cho sinh viên khối kỹ thuật – công nghệ chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần đó.

Khác với việc tiếp thu lý thuyết thuần túy trên giảng đường, quá trình thiết kế và chế tạo robot đòi hỏi sinh viên phải giải quyết bài toán thực tế tích hợp đa ngành: từ cơ khí, điện – điện tử đến điều khiển tự động và lập trình. Từ khâu lên ý tưởng, tính toán kết cấu, chọn lựa linh kiện đến lắp ráp và chạy thử nghiệm, mỗi bước đi đều đòi hỏi sự chính xác, kiên trì cùng tư duy logic.

Đội tuyển Robocon EAUT thể hiện sự tự tin và quyết tâm tại Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam

“Robotmini 2026 không chỉ giúp sinh viên kiểm chứng lý thuyết mà còn là môi trường để các em đối mặt với thất bại, nhận diện hạn chế kỹ thuật và tự tìm giải pháp cải tiến. Đó mới là giá trị cốt lõi của giáo dục đại học hiện đại”, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh.

Thông qua sân chơi này, Nhà trường đã tạo dựng nên một không gian học tập chủ động, giúp người học chuyển hóa tri thức thành sản phẩm cụ thể, đồng thời rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Một trong những điểm sáng nổi bật của phong trào NCKH tại EAUT là việc thúc đẩy khả năng làm việc liên ngành và tinh thần đồng đội. Chế tạo robot không thể là công việc của một cá nhân độc lập. Các đội thi phải tự tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ hợp lý và liên tục kiểm tra hiệu quả vận hành.

Trong suốt quá trình này, đội ngũ giảng viên, chuyên gia của EAUT đóng vai trò là những người đồng hành, cố vấn kỹ thuật, giúp sinh viên đi đúng hướng nhưng vẫn giữ nguyên không gian cho sự sáng tạo độc lập. Tinh thần chủ động giải quyết vấn đề, khả năng làm việc nhóm và ý thức trách nhiệm với sản phẩm chung cũng từ đó được hình thành.

Những kỹ năng thực tế thu hái được từ việc chế tạo robot chính là hành trang giá trị, giúp sinh viên EAUT dễ dàng thích ứng với môi trường làm việc khắt khe tại các doanh nghiệp công nghệ và tập đoàn sản xuất công nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Mô hình đào tạo chú trọng thực hành, gắn lý thuyết giảng đường với năng lực sáng tạo thực tế tại EAUT

Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam (Robocon) do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức từ lâu đã trở thành đấu trường công nghệ đỉnh cao, thu hút sự quan tâm của hàng triệu sinh viên khối kỹ thuật trên cả nước. Ý thức được quy mô và tính cạnh tranh gay gắt của đấu trường này, Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã chủ động xây dựng chiến lược chuẩn bị lực lượng từ sớm và bài bản.

Robotmini 2026 chính là "vòng đại hội toàn quốc" thu nhỏ tại EAUT, đóng vai trò là kênh tuyển chọn và phát hiện những nhân tố xuất sắc. Thông qua cuộc thi, Nhà trường tìm kiếm các sinh viên có tư duy kỹ thuật vượt trội, khả năng chịu áp lực tốt và tinh thần học hỏi cao để đưa vào đội hình bồi dưỡng trọng điểm cho mùa giải Robocon 2027.

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu tại cơ sở Bắc Ninh, EAUT đang tích cực phát triển các câu lạc bộ NCKH sinh viên. Đây sẽ là nơi kết nối những tâm hồn đam mê công nghệ, tạo môi trường trao đổi học thuật tự do và duy trì ngọn lửa sáng tạo thường xuyên ngoài giờ học chính khóa.

Sinh viên EAUT miệt mài thử nghiệm và hiệu chỉnh robot, từng bước tích lũy kinh nghiệm cho các đấu trường công nghệ lớn

Việc đầu tư bài bản cho Robotmini 2026 và lộ trình Robocon 2027 là minh chứng khẳng định cam kết của Trường Đại học Công nghệ Đông Á trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với thực tiễn.

Không chỉ hướng tới các giải thưởng công nghệ, EAUT coi phong trào NCKH là đòn bẩy để phát triển toàn diện năng lực người học. Mỗi dòng code được viết ra, mỗi khớp cơ khí được hoàn thiện đều đại diện cho tinh thần kiên trì và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức của thế hệ trẻ EAUT.

Hướng tới mục tiêu Robocon 2027, với sự đầu tư đúng hướng của Nhà trường cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, góp phần khẳng định vị thế của nhà trường trên bản đồ đào tạo nhân lực công nghệ cao của đất nước.