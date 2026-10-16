Đại học công duy nhất có doanh thu hơn 2.200 tỷ đồng, chi đậm vẫn dư gần 600 tỷ

Theo báo cáo công khai kết quả thu, chi hoạt động năm 2025, được công bố năm 2026, ĐH Kinh tế TPHCM đạt tổng thu 2.234,67 tỷ đồng. Tổng thu của trường đạt 1.887,06 tỷ đồng năm 2024 và 1.686,54 tỷ đồng năm 2023.

Tính từ năm 2022 đến năm 2025, tổng thu hoạt động của trường tăng từ 1.422,16 tỷ đồng lên 2.234,67 tỷ đồng, tăng thêm 812,51 tỷ đồng, tương đương 57,1%.

Nguồn thu từ giáo dục và đào tạo đạt 1.607,26 tỷ đồng, trong đó học phí, lệ phí từ người học đóng góp 1.529,55 tỷ đồng, chiếm phần lớn nguồn thu từ đào tạo.

Trong 4 năm, nguồn thu học phí, lệ phí tăng từ khoảng 1.000 tỷ đồng lên hơn 1.529 tỷ đồng, tăng trên 500 tỷ đồng. Điều này cho thấy học phí tiếp tục là nguồn thu chủ lực, đóng góp đáng kể vào sự gia tăng quy mô tài chính của trường.

Bên cạnh đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ mang về 581,14 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 60,29 tỷ đồng, tương đương 11,6% so với năm trước và khoảng 55,2% so với năm 2022.

Trong nguồn thu khoa học và công nghệ, thu từ hợp đồng, tài trợ bên ngoài đạt 45,59 tỷ đồng, còn thu khác đạt 531,71 tỷ đồng. Cơ cấu này cho thấy phần lớn nguồn thu khoa học và công nghệ được ghi nhận ở nhóm thu khác, thay vì hợp đồng và tài trợ bên ngoài.

Chi cho nghiên cứu hơn 539 tỷ đồng

Năm 2025, tổng chi hoạt động của ĐH Kinh tế TPHCM đạt 1.665,62 tỷ đồng, tăng so với mức 1.459,74 tỷ đồng của năm trước.

Trong đó, trường chi 743,29 tỷ đồng cho cơ sở vật chất và dịch vụ, chiếm khoảng 44,6% tổng chi hoạt động. Đây là khoản chi lớn thứ hai trong cơ cấu chi của trường, chỉ sau lương và thu nhập.

Giờ học ở ĐH Kinh tế TPHCM.

So với năm 2022, khoản chi này tăng từ 647,49 tỷ đồng lên 743,29 tỷ đồng, tăng 95,8 tỷ đồng, tương đương gần 14,8%. Tuy nhiên, xu hướng chi không tăng liên tục: năm 2024, trường chi 751,62 tỷ đồng, cao hơn năm 2025 khoảng 8,33 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lớn khoản chi cơ sở vật chất và dịch vụ được phân bổ cho nghiên cứu. Năm 2025, chi cho nghiên cứu đạt 539,04 tỷ đồng, chiếm khoảng 72,5% tổng khoản chi cơ sở vật chất và dịch vụ. Trong khi đó, chi trực tiếp cho đào tạo là 82,54 tỷ đồng, chi phát triển đội ngũ 16,48 tỷ đồng và chi phí chung, chi khác là 105,23 tỷ đồng.

So với năm 2022, chi cho nghiên cứu tăng từ 383,89 tỷ đồng lên 539,04 tỷ đồng, tăng 155,15 tỷ đồng, tương đương khoảng 40,4%. Ngược lại, chi phí chung và chi khác giảm mạnh, từ 204,25 tỷ đồng xuống 105,23 tỷ đồng, giảm gần 48,5%.

Chi cho lương, thu nhập hơn 821 tỷ đồng

Năm 2025, đại học này chi 821,14 tỷ đồng cho lương và thu nhập, tăng so với các năm trước. Trong đó, chi cho giảng viên đạt 467,44 tỷ đồng, còn chi cho cán bộ khác là 353,7 tỷ đồng.

Khoản chi dành cho giảng viên chiếm khoảng 56,9% tổng chi lương và thu nhập, tương đương 28,1% tổng chi hoạt động của trường. Đây là phần nguồn lực đáng kể dành cho đội ngũ trực tiếp tham gia giảng dạy và nghiên cứu.

Năm 2025, ĐH Kinh tế TPHCM chi 100,78 tỷ đồng hỗ trợ người học, trong đó 84,37 tỷ đồng dành cho học bổng và hỗ trợ học tập, chiếm khoảng 83,7% tổng khoản chi này.

So với năm 2022, chi hỗ trợ người học tăng từ 59,29 tỷ đồng lên 100,78 tỷ đồng, tăng 41,49 tỷ đồng, tương đương khoảng 70%.

Riêng khoản chi học bổng và hỗ trợ học tập tăng từ 51,69 tỷ đồng năm 2022 lên 84,37 tỷ đồng năm 2025, tăng 32,68 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi cho hoạt động nghiên cứu của người học tăng từ 1,35 tỷ đồng lên 4,33 tỷ đồng. Khoản chi cho các hoạt động hỗ trợ khác cũng tăng từ 6,25 tỷ đồng lên 12,08 tỷ đồng.

Sau khi lấy tổng thu trừ tổng chi, năm 2025, ĐH Kinh tế TPHCM có chênh lệch thu chi 569,05 tỷ đồng, tương đương 25,46% tổng thu.

Con số này tăng từ 427,32 tỷ đồng năm 2024 lên 569,05 tỷ đồng năm 2025. So với mức 233,3 tỷ đồng năm 2022, chênh lệch thu chi đã tăng hơn gấp đôi sau 4 năm.