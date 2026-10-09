Đại học cần lấy hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn làm thước đo nghiên cứu

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hành trên cá.

Gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn

Chia sẻ tại Hội nghị “70 năm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp cùng kiến tạo tương lai”, với chủ đề "Đối thoại chiến lược về nhân lực - Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo” - chiều 9/10, GS.TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đặt vấn đề, chúng ta sẽ chuẩn bị nguồn nhân lực như thế nào, làm chủ công nghệ ra sao và bằng cách nào để đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực cho phát triển.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, sau 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong 10 năm gần đây, hơn 200 sản phẩm khoa học và công nghệ của Học viện đã được đăng ký sở hữu trí tuệ, công nhận lưu hành hoặc công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trong sản xuất, phục vụ doanh nghiệp, địa phương và người nông dân.

GS.TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Từ thực tiễn này, Giám đốc Học viện cho rằng, giá trị của một trường đại học không chỉ nằm ở tri thức được tạo ra mà còn ở khả năng chuyển hóa tri thức thành nguồn nhân lực, công nghệ, sản phẩm và giá trị xã hội. Sự đồng hành của doanh nghiệp là cầu nối quan trọng để đào tạo sát thực tiễn, nghiên cứu đúng nhu cầu và đẩy nhanh ứng dụng kết quả khoa học.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, tự động hóa và công nghệ xanh phát triển nhanh, nông nghiệp đang đứng trước nhiều yêu cầu mới. Sản xuất phải hướng tới giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm.

GS.TS Nguyễn Thị Lan cho rằng, năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực, khả năng làm chủ công nghệ và năng lực đưa tri thức vào thực tiễn.

Xác định doanh nghiệp là đối tác chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, hai bên cần phối hợp dự báo nhu cầu nhân lực, xác định những năng lực cần thiết và cập nhật yêu cầu của thị trường lao động.

Doanh nghiệp cũng cần tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực tập, hướng dẫn đồ án và đưa các bài toán thực tế vào quá trình học tập. Qua đó, người học có thêm cơ hội tiếp cận môi trường làm việc, còn doanh nghiệp chủ động hơn trong phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh đào tạo, hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ cần được đẩy mạnh. Doanh nghiệp cung cấp những bài toán từ sản xuất và thị trường; Học viện phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện giải pháp.

Toàn cảnh phiên đối thoại chiến lược về nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp ngày 9/10.

GS.TS Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh, thước đo cuối cùng của nghiên cứu ứng dụng phải là hiệu quả thực tiễn và giá trị mang lại cho doanh nghiệp, người sản xuất và xã hội.

Khi hợp tác xuất phát từ nhu cầu thực tế, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực và công nghệ phù hợp. Học viện có điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng nghiên cứu sát nhu cầu hơn. Người sản xuất cũng được tiếp cận những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Đó là mục tiêu của mối liên kết Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng "bắt tay doanh nghiệp" để kiến tạo giá trị mới

ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Tập đoàn ThaiBinh Seed trao đổi bên lề hội nghị.

Theo ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Tập đoàn ThaiBinh Seed, đào tạo nhân lực chất lượng cao cần gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội. Sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp phải được thực hiện có kế hoạch, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đào tạo đến tổ chức thực hành, thực tập.

Doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp sử dụng lao động, đồng thời có thể cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực và những yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Do đó, ông Báo cho rằng, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp không thể chỉ mang tính thời điểm mà cần có chiến lược lâu dài. Doanh nghiệp cần chủ động đặt hàng về số lượng, ngành nghề và trình độ đào tạo, phù hợp với nhu cầu phát triển.

Phiên đối thoại chiến lược về nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tham gia ngay từ khâu xây dựng chuẩn đầu ra, trao đổi và hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo cùng nhà trường. Đồng thời, việc phối hợp tổ chức thực hành, thực tập tốt nghiệp cần được chú trọng để sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, nâng cao năng lực nghề nghiệp và rút ngắn thời gian làm quen với công việc sau khi tốt nghiệp.

Theo ông Báo, tăng cường phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, từ đào tạo đến ứng dụng khoa học, công nghệ là hướng đi cần thiết để nâng cao chất lượng nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Chia sẻ tại chương trình, ông Đinh Cao Khuê - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) – nhìn nhận, khi doanh nghiệp hợp tác với cơ sở giáo dục đại học sẽ tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng. Ông mong Học viện phát huy các nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu sâu về cây trồng và chế biến để sản phẩm cạnh tranh tốt hơn.

Theo ông Cao Khuê, sinh viên cần có kỹ năng khai thác dữ liệu, làm việc với trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), ứng dụng tự động hóa trong công việc để đáp ứng yêu cầu mới của ngành.

Tân sinh viên Trần Đức Công được nhận học bổng tài năng.

Là một trong những tân sinh viên được nhận học bổng tài năng, Trần Đức Công - Khoa Công nghệ sinh học vui mừng vì có cơ hội học tập, nghiên cứu ở nước ngoài trong 4-8 tuần. Nam sinh mong được tiếp cận kỹ thuật, thiết bị hiện đại tại Mỹ để nghiên cứu, hoàn thành đề tài sinh tổng hợp của ngành công nghệ sinh học đang theo đuổi.

Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao học bổng cho các sinh viên.

Nghi thức cam kết đồng hành: Chung Hệ sinh thái - Chung một mục tiêu - Cùng kiến tạo tương lai.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đại học đa ngành, trọng điểm quốc gia. Năm 2026, Học viện tuyển sinh 8284 chỉ tiêu với 50 ngành đào tạo. Học viện áp dụng 04 phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng, Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông (học bạ) và xét tuyển kết hợp. https://vnua.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2026-58723