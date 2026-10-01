Đại học cần lấy chất lượng làm gốc trong tiến trình phát triển

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Hà An.

Chiều 1/10, tại Trường Đại học Hoa Sen (TPHCM) diễn ra tọa đàm “Định hướng phát triển giáo dục đào tạo trong kỷ nguyên mới theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Tọa đàm có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân, cùng đại diện các cơ quan trực thuộc Bộ GD&ĐT; đại diện các cơ sở giáo dục đại học thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Tọa đàm nhằm thảo luận, chia sẻ góc nhìn về quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo đại học gắn với chính sách của Nhà nước và nhu cầu của thị trường lao động.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân chia sẻ, quan điểm của Bộ GD&ĐT là quản trị giáo dục dựa trên tinh thần kiến tạo, lấy dữ liệu để đánh giá và chất lượng làm gốc. Trên cơ sở này, Bộ GD&ĐT tăng cường trao đổi, đồng hành với các cơ sở giáo dục, trong đó có các trường tư thục để giải quyết bài toán, cùng định hướng phát triển ngành tốt nhất.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, chủ trương xuyên suốt của ngành giáo dục là đảm bảo chất lượng ở mức độ cao nhất, với tinh thần quyết liệt trong triển khai. Do đó, ông cho rằng dù ở loại hình trường công lập hay tư thục để phát triển giáo dục thì yếu tố chất lượng phải là số một. Nếu không đảm bảo chất lượng, các trường sẽ sớm bị đào thải.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Hà An.

Yếu tố chất lượng theo Thứ trưởng Lê Quân thể hiện qua hệ thống quản trị đại học, nhân lực đào tạo tương thích với nhu cầu của thị trường. “Quản trị chất lượng là cải tiến và tiến bộ liên tục. Để đảm bảo chất lượng điều đầu tiên là có các điều kiện đảm bảo chất lượng, chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra”, Thứ trưởng Lê Quân nói.

Ông cho rằng, với các trường tư thục có lợi thế về nguồn lực để tuyển chọn người giỏi. Những người này có thể sang nước ngoài nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm để phát triển năng lực hoặc tham gia nghiên cứu tại các phòng lab ở cơ sở giáo dục khác theo cơ chế chia sẻ. Trên cơ sở này, các trường sẽ phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, trong đó có nhiệm vụ đào tạo cho sinh viên nhằm nâng chất lượng đào tạo.

“Nâng cao chất lượng đào tạo để xã hội không còn phân biệt trường công, trường tư nữa", Thứ trưởng Lê Quân nói.

GS.TS Nguyễn Quốc Hưng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông chia sẻ, những năm qua Nhà nước đã có nhiều sự quan tâm, chính sách mở về tính tự chủ cho các trường đại học tư thục.

Đề xuất về tự chủ tuyển sinh, GS Hưng cho rằng, việc đưa ra ngưỡng điểm đầu vào là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, mỗi trường đại học có các đặc thù, thế mạnh khác nhau nên chỉ cần đưa ra chuẩn, định hướng chung để tuyển sinh đầu vào.

"Từ định hướng này trường sẽ triển khai tuyển sinh phù hợp với định hướng, mục tiêu vào giá trị cốt lõi của trường”, GS Hưng nói.