Đại học cần đổi mới toàn diện trong thời đại trí tuệ nhân tạo

Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: NTCC.

Ngày 28/9, Trường Đại học Gia Định phối hợp với Trường Đại học CMC tổ chức hội thảo khoa học “AI Transformation: Chuyển đổi AI trong giáo dục đại học”, quy tụ các chuyên gia cùng trao đổi về tác động của AI đối với đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý tập trung thảo luận các chủ đề liên quan đến tác động của AI đến giáo dục đại học như mô hình vận hành nhà trường, dạy và học thay đổi khi có AI và giá trị bền vững của đại học.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CMC, khi AI ngày càng có khả năng tạo và xử lý nội dung, lợi thế của người học không thể chỉ ở việc tiếp cận thêm thông tin. Trước thực tế này, giáo dục đại học cần quan tâm nhiều hơn đến khả năng vận dụng kiến thức, tư duy, giải quyết vấn đề và thích ứng của người học.

PGS Quỳnh nhìn nhận, khi AI hỗ trợ ngày càng nhiều trong tìm kiếm, tổng hợp và tạo nội dung, giảng viên cũng có xu hướng chuyển từ vai trò chủ yếu truyền đạt kiến thức sang thiết kế trải nghiệm học tập, định hướng tư duy, kiểm chứng thông tin và hỗ trợ sinh viên giải quyết các vấn đề thực tế.

Đồng quan điểm, PGS.TS Phạm Văn Song, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định cho rằng, trong kỷ nguyên AI, việc thiết kế lại chương trình đào tạo và phương thức kiểm tra, đánh giá là yêu cầu tất yếu đối với các trường đại học. Ông nhìn nhận, đại học cần gắn chương trình đào tạo với hệ sinh thái ngành và nhu cầu thực tiễn, đồng thời tiếp tục đổi mới theo hướng linh hoạt, ứng dụng, tạo điều kiện để sinh viên phát huy tối đa năng lực, chủ động thích ứng và làm chủ công nghệ trong hành trình nghề nghiệp.

TS Nguyễn Đăng Trị chia sẻ bài tham luận tại sự kiện.Ảnh: NTCC.

TS Nguyễn Đăng Trị, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, kiêm Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Gia Định đánh giá, dù AI có thể giúp con người rất nhiều việc nhưng nó không thay thế vai trò của con người.

Con người vẫn giữ vai trò quyết định về mục tiêu, chiến lược, chính sách và chuyên môn; AI hỗ trợ phân tích, điều phối và thực hiện một số công việc trong phạm vi phù hợp. Ở cấp độ người học, AI có thể kết hợp với dữ liệu học tập để hỗ trợ nhà trường hiểu rõ hơn về năng lực, nhu cầu và mục tiêu của từng sinh viên.