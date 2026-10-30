Đại học BUV đồng hành cùng bóng đá học đường, kiến tạo những trải nghiệm đáng nhớ cho học sinh Thủ đô

Vòng 6 Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 1 mùa giải 2026/2027 diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11, với 7 trận đấu. Trong đó, các cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Ninh Bình, Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định và Thể Công Viettel được dự báo sẽ thu hút sự chú ý của người hâm mộ.