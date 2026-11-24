Giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội hướng dẫn sinh viên thực hành trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Hust.

97 sản phẩm nghiên cứu chưa được thương mại hóa

Tại Hội nghị hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026, GS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ một thực tế đáng chú ý: Nhà trường hiện có 97 sản phẩm nghiên cứu nằm trong danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, nhưng chưa thương mại hóa được sản phẩm nào.

Theo GS. Lê Anh Tuấn, nhiều kết quả nghiên cứu hiện mới đạt mức độ phát triển công nghệ khoảng cấp độ 4. Để trở thành sản phẩm có khả năng ứng dụng và thương mại hóa, các công nghệ này cần tiếp tục được hoàn thiện, nâng lên cấp độ cao hơn. Quá trình đó đòi hỏi nguồn lực đầu tư, thử nghiệm và sự tham gia thực chất của doanh nghiệp.

Thực tế này cho thấy, có kết quả nghiên cứu tốt chưa đồng nghĩa với việc đã có sản phẩm sẵn sàng đưa ra thị trường. Từ phòng thí nghiệm đến sản xuất thương mại còn nhiều công đoạn, trong đó cần kinh phí để hoàn thiện công nghệ, kiểm chứng khả năng vận hành và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Một điểm nghẽn khác là điều kiện làm việc của đội ngũ giảng viên. Theo GS. Lê Anh Tuấn, khối lượng giảng dạy tại các trường đại học hiện còn lớn, trong khi thu nhập của giảng viên chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động đào tạo và nguồn thu học phí. Khi yêu cầu nghiên cứu ngày càng tăng nhưng nguồn lực bảo đảm chưa tương xứng, giảng viên khó có thể dành đủ thời gian và tâm sức cho những đề tài dài hạn.

Từ thực tế này, ông cho rằng đầu tư cho giáo dục đại học không thể chỉ tập trung vào người học mà cần quan tâm cả người dạy. Giảng viên cần được bảo đảm điều kiện về thu nhập, thời gian và hạ tầng nghiên cứu để theo đuổi các nhiệm vụ khoa học, nhất là những nghiên cứu công nghệ có khả năng tạo ra sản phẩm.

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên ngành

Một trong những hướng đi Đại học Bách khoa Hà Nội đang thúc đẩy là phát triển mô hình đổi mới sáng tạo liên ngành, kết nối các nhóm nghiên cứu với doanh nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Thay vì để kết quả nghiên cứu dừng lại trong phòng thí nghiệm, mô hình hướng tới đưa nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vào quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.

Giới thiệu mô hình “Đại học Bách khoa Hà Nội - Mô hình đổi mới sáng tạo liên ngành gắn kết 3 Nhà: từ bài toán đến thị trường, đề xuất nhân rộng”, TS. Trương Công Tuấn, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên, cho biết nhà trường hiện có khoảng 1.100 giảng viên, trong đó 80% có trình độ tiến sĩ; khoảng 43.000 sinh viên; 6 trường, 4 khoa chuyên ngành, 3 khoa nền tảng, 108 phòng thí nghiệm và 6 viện nghiên cứu chuyên ngành.

Bên cạnh nguồn lực đào tạo và nghiên cứu, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của trường còn có sự tham gia của BK Holdings, mạng lưới cựu sinh viên và Quỹ đầu tư BK Fund. Đây là những nền tảng để kết nối các nhóm nghiên cứu, hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp và thúc đẩy quá trình phát triển sản phẩm.

Điểm nhấn của mô hình là Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành, được hình thành theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp triển khai với sự đồng hành của Tập đoàn Geleximco. Ý tưởng được khởi động ngày 27/6/2026 và không gian chính thức khánh thành ngày 15/10/2026, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập nhà trường.

Không gian được tổ chức theo ba tầng chức năng. Ở tầng nền tảng, các đơn vị nghiên cứu và phòng thí nghiệm tập trung phát triển công nghệ. Tầng trung gian kết nối bài toán từ doanh nghiệp với các nhóm nghiên cứu, hỗ trợ thử nghiệm và phát triển sản phẩm. Ở tầng chiến lược, nhà trường hướng tới xây dựng các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, phòng thí nghiệm chung giữa trường đại học và doanh nghiệp với sự hỗ trợ của Nhà nước.

Theo TS. Trương Công Tuấn, cách tổ chức này nhằm tạo điều kiện để các nhóm nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực cùng tham gia giải quyết một vấn đề thực tiễn. Doanh nghiệp có thể đưa ra nhu cầu, phối hợp với nhà trường trong quá trình phát triển và thử nghiệm giải pháp, thay vì chỉ tiếp nhận kết quả khi nghiên cứu đã hoàn tất.

Tháo gỡ cơ chế để đưa nghiên cứu ra thị trường

Bên cạnh việc xây dựng không gian kết nối, bài toán thương mại hóa còn đòi hỏi tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế và nguồn lực. GS. Lê Anh Tuấn cho biết, việc thành lập doanh nghiệp khởi nguồn từ kết quả nghiên cứu hiện còn gặp khó khăn, trong đó có vấn đề định giá tài sản và trách nhiệm, rủi ro đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học.

Trong bối cảnh đó, cấp phép khai thác công nghệ (licensing) có thể là một hướng đi phù hợp. Thay vì phải thành lập doanh nghiệp khởi nguồn ngay từ đầu, nhà trường có thể chuyển giao quyền khai thác công nghệ cho doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện và phát triển sản phẩm. Cách làm này mở thêm con đường đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng, đồng thời giảm bớt một số vướng mắc trong quá trình tổ chức thương mại hóa.

Về định hướng thời gian tới, TS. Trương Công Tuấn cho biết Đại học Bách khoa Hà Nội mong muốn mở rộng hợp tác với doanh nghiệp để tiếp nhận bài toán, đồng sáng tạo và thử nghiệm sản phẩm; tăng cường kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu nhằm triển khai những dự án liên ngành. Nhà trường cũng đề xuất Nhà nước tiếp tục đầu tư, hỗ trợ cơ chế kết nối và chia sẻ nguồn lực.

Mục tiêu dài hạn là phát triển Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành thành trung tâm kết nối các dự án đổi mới sáng tạo của Thủ đô và cả nước, đồng thời mở rộng hợp tác với mạng lưới Design Factory.

Với Đại học Bách khoa Hà Nội, thách thức hiện nay không chỉ là tạo ra thêm công trình khoa học hay sản phẩm nghiên cứu, mà còn là xây dựng được con đường để những kết quả ấy đến với doanh nghiệp và thị trường. 97 sản phẩm chưa được thương mại hóa cho thấy dư địa nghiên cứu rất lớn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư, cơ chế chuyển giao và sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa nhà trường với doanh nghiệp. Đây sẽ là những yếu tố quyết định để tri thức và công nghệ được chuyển hóa thành sản phẩm có giá trị thực tiễn.