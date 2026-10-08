Đại học Bách khoa Hà Nội tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết việc tặng mỗi sinh viên, học viên 100.000 đồng như một món quà nhân dịp đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập trường (15/10/1956 - 15/10/2026).

Số tiền này sẽ được nhà trường gửi tặng đến sinh viên, học viên trong tháng 10, thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân.

“100.000 đồng không chỉ là một món quà mà còn là tình cảm của Đại học Bách khoa Hà Nội gửi tới mỗi sinh viên trong dấu mốc 70 năm đáng nhớ của nhà trường”, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.

Mỗi sinh viên Bách khoa sẽ nhận 100.000 đồng nhân kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Ảnh: HUST

Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập ngày 15/10/1956, là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam. Trải qua 70 năm, trường đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ và kinh tế. Từ quy mô tuyển sinh 848 sinh viên đại học khóa đầu tiên, đến nay trường đào tạo khoảng 38.000 người học.

Theo định hướng phát triển, Đại học Bách khoa Hà Nội đặt mục tiêu vào nhóm 100-150 trường kỹ thuật hàng đầu châu Á trước năm 2035.