Đại học Bách khoa Hà Nội phải hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường.

Các đại biểu tới dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trước buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách khoa Hà Nội. Không gian được bố trí trên ba tầng 6, 7, 8 của Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, xây dựng theo mô hình "Design Factory" chuẩn quốc tế; là hệ sinh thái kết hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, các viện nghiên cứu và khu hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp, gồm studio thiết kế và mô phỏng số, phòng lab chế thử nhanh, khu thử nghiệm sản phẩm, không gian triển lãm, trình diễn... Công trình là biểu tượng cho sự đổi mới tư duy của Nhà trường trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu khánh thành không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành.

GS.TS Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội giới thiệu về không gian Đổi mới - Sáng tạo liên ngành tại trường.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, GS.TS Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhắc lại: ngày 15/10/1956, khóa học đầu tiên của Trường Đại học Chuyên nghiệp Bách khoa khai giảng - trường đại học kỹ thuật đầu tiên sau hòa bình, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo nhân lực khoa học kỹ thuật kiến thiết đất nước. Giai đoạn 1965-1972, gần 3.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên Bách khoa xếp bút nghiên lên đường ra trận; 9 người được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

GS.TS Lê Anh Tuấn khẳng định Nhà trường sẽ cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo thành chương trình hành động với 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Nhà trường đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (1996), danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2000), Huân chương Hồ Chí Minh (2001, 2016), danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (2006). Hiện nay, Đại học Bách khoa Hà Nội có mạng lưới 300.000 cựu sinh viên, quy mô 42.000 sinh viên, hợp tác với hơn 100 đối tác quốc tế, triển khai 68 chương trình đào tạo đại học, 42 chương trình thạc sĩ, 28 chương trình tiến sĩ; xác định 5 lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên, trong đó có Năng lượng và Môi trường bền vững.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tri ân các thế hệ đã làm rạng danh mái trường; nhấn mạnh niềm tự hào lớn nhất của Bách khoa là những con người dám nhận việc khó, đủ sức giải quyết việc khó và sẵn sàng cống hiến. Trước thách thức từ trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh công nghệ và biến động chuỗi cung ứng, đất nước đang rất cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người Bách khoa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đại học Bách khoa Hà Nội tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, tập trung làm chủ công nghệ.

Nhắc lại Quyết định số 663 ngày 23/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm đại học hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng Nhà trường thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia; mục tiêu thuộc nhóm 100 - 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035 phải được bồi đắp bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu và uy tín học thuật. Thế mạnh liên ngành cần trở thành sức mạnh chung để Nhà trường gánh vác các nhiệm vụ lớn về công nghiệp, giao thông, năng lượng và hạ tầng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tạo đột phá trong đào tạo nhân tài; tập trung làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo, lựa chọn hướng đi phù hợp trong lĩnh vực bán dẫn; giải quyết những nhu cầu thiết thực về năng lượng, giao thông, đô thị, y tế, môi trường và ứng phó thiên tai; trở thành điểm hội tụ trí thức Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế; phát huy Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống; gìn giữ văn hóa Bách khoa, đạo đức khoa học và trung thực học thuật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành và địa phương hỗ trợ nguồn lực, đặc biệt là xây dựng cơ sở 2 tại tỉnh Hưng Yên thành tổ hợp đổi mới sáng tạo hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết lưu bút tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, GS.TS Lê Anh Tuấn khẳng định: Nhà trường sẽ cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo thành chương trình hành động với 6 nhiệm vụ trọng tâm, từ đổi mới tư duy, xây dựng đại học nghiên cứu tinh hoa, hội tụ nhân tài, đột phá đào tạo, tiên phong làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, đến phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và xây dựng con người, văn hóa Bách khoa Hà Nội trong thời đại mới, phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á.