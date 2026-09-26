Đại học Bách khoa Hà Nội: Gần 46% trong số 3.425 sinh viên tốt nghiệp đạt loại Giỏi, Xuất sắc

Quang cảnh buổi Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí trang trọng, nhưng cũng đầy cảm xúc khi các sinh viên chính thức khép lại những năm tháng học tập dưới mái trường Bách khoa Hà Nội. Với nhiều tân cử nhân, tân kỹ sư, Lễ tốt nghiệp là dấu mốc bắt đầu một hành trình mới, nơi kiến thức được học sẽ phải được chuyển hóa thành năng lực giải quyết những vấn đề thực tế.

Đặc biệt, Lễ tốt nghiệp năm nay diễn ra trong dịp Đại học Bách khoa Hà Nội kỷ niệm 70 năm thành lập. Dấu mốc 70 năm không chỉ để nhìn lại một chặng đường đã qua, mà còn là thời điểm để các thế hệ hôm nay viết tiếp câu chuyện Bách khoa Hà Nội.

Dấu mốc trưởng thành và bản lĩnh trước những bài toán không đề

Gửi lời chúc mừng tới các tân cử nhân và tân kỹ sư, GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng điều đáng nhớ nhất của buổi Lễ tốt nghiệp hôm nay không chỉ là khoảnh khắc lưu giữ kỷ niệm qua những bức ảnh, mà quan trọng hơn là dấu mốc chuyển trạng thái từ sinh viên sang một vai trò mới và trong đó tấm bằng cử nhân hôm nay chỉ là xác nhận một chặng đường đã hoàn thành.

GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ tốt nghiệp

Theo GS.TS Lê Anh Tuấn, giá trị thực sự của thương hiệu Bách khoa Hà Nội không đo đếm bằng danh xưng hay bằng cấp, mà sẽ thực sự được chứng minh bởi những gì sẽ làm của các tân cử nhân sau ngày tốt nghiệp: đó là những vấn đề được giải quyết, những sản phẩm được tạo ra, và những giá trị mà các tân cử nhân mang lại cho xã hội.

Tốt nghiệp trong bối cảnh khoa học – công nghệ thay đổi với tốc độ vượt bậc và sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI). Những ngành nghề mới xuất hiện, những công việc quen thuộc thay đổi, và những kiến thức hôm nay được cho là mới có thể rất nhanh trở thành điều bình thường.

Trong bối cảnh đó, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng lợi thế bền vững của một người tốt nghiệp đại học không nằm ở việc đã biết bao nhiêu, điều quan trọng là mỗi người có nhận ra mình đang thiếu điều gì, biết tự tìm hiểu, tự học và kiên trì đi đến tận cùng của vấn đề hay không.

Bởi khi còn ở trường, trước một điều chưa biết, sinh viên có giáo trình có thầy cô để hỏi; còn trong công việc, sẽ có nhiều bài toán không kèm theo đề bài hoàn chỉnh, càng không có sẵn đáp án. Đây cũng là một trong những giá trị quan trọng mà những năm tháng học tập tại Bách khoa Hà Nội đã chuẩn bị cho các tân cử nhân, tân kỹ sư trước khi bước vào chặng đường mới.

Lãnh đạo nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các thủ khoa năm 2026

Trước nhiều lựa chọn khác nhau ở chặng đường sắp tới, GS.TS Lê Anh Tuấn chia sẻ rằng, thành công không chỉ được đo bằng vị trí đạt tới, mà còn bằng chất lượng công việc để lại, bằng niềm tin mà người khác dành cho và bằng trách nhiệm mà các tân cử nhân sẵn sàng gánh vác.

Điều này, theo Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đặc biệt quan trọng đối với những người được đào tạo về khoa học và công nghệ, bởi tri thức và năng lực kỹ thuật có thể tạo ra những thay đổi rất lớn.

"Trước một giải pháp hay một công nghệ mới, thầy mong các em luôn cân nhắc: “Có nên làm không?”, “Điều này sẽ tác động đến ai?”, và “Giá trị mình tạo ra có thực sự làm cuộc sống tốt hơn không?”. Chính trong cách các em trả lời những câu hỏi ấy, người ta sẽ nhận ra chất của người Bách khoa Hà Nội: Trách nhiệm với cộng đồng, Sáng tạo trong cách nghĩ và thực thi, chính trực trong tiếp cận và ứng xử, và xuất sắc trong kết quả thực hiện.", GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhắn nhủ.

Tân cử nhân Bách khoa Hà Nội: “Sau mỗi lần thử, em lại bớt sợ thất bại”

Đại diện các tân cử nhân, tân kỹ sư phát biểu tại buổi lễ, em Lê Cảnh Hải, sinh viên ngành Toán - Tin, khóa 67, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ Bách khoa không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là môi trường giúp nam sinh trưởng thành.

Tại đây, Hải đã may mắn gặp những người thầy, người cô gieo cho mình niềm yêu thích học tập, nghiên cứu; gặp những người bạn cùng nhau đi qua các kỳ thi, chia sẻ những niềm vui và cả những lúc khó khăn. Những điều tưởng như bình thường ấy, khi nhìn lại, lại trở thành một phần đẹp đẽ trong bốn năm thanh xuân dưới mái trường Bách khoa.

Đại diện tân cử nhân, kỹ sư em Lê Cảnh Hải, sinh viên ngành Toán - Tin, khóa 67, Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ tốt nghiệp

Nhìn lại hành trình 4 năm, xuất phát điểm của Hải là một sinh viên còn rụt rè, thiếu tự tin, vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Từng chỉ biết cố gắng hết mình nhưng chưa thực sự biết bản thân sẽ đi được bao xa.

Bước ngoặt đến với Hải khi nhận được học bổng từ Quỹ Chắp Cánh Bách Khoa. Với Hải, điều nhận được từ cơ hội ấy không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính. Quan trọng hơn, nam sinh cảm nhận được niềm tin từ người khác dành cho mình, ngay cả khi chính bản thân vẫn còn chưa thực sự tin vào chính mình.

"Và đôi khi chỉ cần một niềm tin như thế cũng có thể tạo nên một bước ngoặt", Hải bộc bạch.

Từ cơ hội được trao tặng đúng lúc ấy, Hải có cơ hội được học tập và trải nghiệm nhiều hơn. Nam sinh đã cải thiện khả năng giao tiếp, vượt qua sự tự ti, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của trường, dấn thân vào nghiên cứu khoa học và dám thử sức với những điều mà trước đây luôn nghĩ rằng mình chưa đủ tốt.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tại buổi Lễ tốt nghiệp

Trong hành trình ấy, thủ khoa Lê Cảnh Hải chia sẻ bản thân từng có những lần thành công và thất bại. Nhưng sau mỗi lần thử, nam sinh lại bớt sợ hơn một chút, bớt sợ mình chưa đủ giỏi, bớt sợ mình thất bại. Từng chút một, Hải tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của đại học, dám bước vào nghiên cứu khoa học và dám thử sức với những điều mà trước đây luôn nghĩ rằng mình chưa đủ tốt.

Từ câu chuyện của bản thân, Hải nhận ra nhiều điều mình có được ngày hôm nay từng là những điều không dám nghĩ tới khi mới bước chân vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Nam sinh nhắn nhủ tới các tân cử nhân, tân kỹ sư rằng xuất phát điểm không quyết định tất cả.

“Mỗi chúng ta dù là ai hay có xuất phát điểm như thế nào, chỉ cần luôn tin vào bản thân, cố gắng hết mình và chủ động nắm bắt những cơ hội thì sẽ đạt được những gì mình mong muốn", thủ khoa Lê Cảnh Hải chia sẻ

Tân cử nhân tung mũ sau buổi Lễ tốt nghiệp

Khép lại bài phát biểu đại diện tân cử nhân, kỹ sư bày tỏ: "Mỗi người trong chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình khác. Có người đi làm, có người tiếp tục học tập và nghiên cứu, có người sẽ đến những thành phố, những vùng đất mới. Nhưng em hy vọng rằng dù chúng ta đi đến đâu và lựa chọn con đường nào, chúng ta vẫn giữ được tinh thần học hỏi, sự kiên trì trước khó khăn và sự tử tế với những người mình gặp trên hành trình phía trước."