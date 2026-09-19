Đại học Bách khoa Hà Nội đưa Không gian Việt - Nhật vào hoạt động

Ngày 18/9, Đại học Bách khoa Hà Nội khánh thành Không gian Việt - Nhật, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa nhà trường và các đối tác Nhật Bản.

Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cùng các đối tác Nhật cắt băng khánh thành Không gian Việt - Nhật. Ảnh: HUST/Duy Thành

GS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, phát biểu tại lễ khánh thànhẢnh: HUST/Duy Thành

Theo GS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, công trình được định hướng không chỉ là địa điểm phục vụ học tập mà còn tạo môi trường để người học, giảng viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, chia sẻ tri thức và phát triển các chương trình hợp tác mới.

Trong nhiều năm, Đại học Bách khoa Hà Nội đã thiết lập quan hệ với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Nhật Bản trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực.

Từ nền tảng này, Không gian Việt - Nhật được kỳ vọng trở thành nơi tổ chức các hoạt động học tiếng Nhật, tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, hội thảo chuyên môn, kết nối nghề nghiệp, giao lưu giữa sinh viên với doanh nghiệp cũng như thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung.

Các khách mời tham dự Lễ Khánh thành Không gian Việt - Nhật. Ảnh: HUST/Duy Thành

Theo lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội, việc tăng cường hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa và phương thức làm việc của mỗi bên sẽ giúp sinh viên, kỹ sư Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản rút ngắn khoảng cách, qua đó mở thêm cơ hội hợp tác thực chất.

Tham dự lễ khánh thành, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đánh giá Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực khoa học - kỹ thuật quan trọng, đồng thời là đối tác trong hoạt động nghiên cứu và phát triển của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại sứ kỳ vọng Không gian Việt - Nhật sẽ góp phần mở rộng các chương trình nghiên cứu chung và tăng cường kết nối giữa nhà trường với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực.

Ông Ito Naoki, Đại sức Đặc mệnh toàn tuyền Nhật Bản tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HUST/Duy Thành

Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản tham dự sự kiện cũng đặt kỳ vọng vào vai trò của không gian mới trong đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Hayashi Hiroyuki, Giám đốc điều hành Tập đoàn Persol Excel HR Partners, cho biết doanh nghiệp mong muốn tiếp tục phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội, góp phần xây dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn và tăng cường hoạt động giao lưu giữa hai nước.

Ông Hayashi Hiroyuki, Giám đốc điều hành Tập đoàn Persol Excel HR Partners, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HUST/Duy Thành

Trong khi đó, ông Masao Seki, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sekisho, cho biết hiện có nhiều sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Bách khoa Hà Nội đang làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo ông, Không gian Việt - Nhật có thể giúp sinh viên tiếp cận sâu hơn với văn hóa, công nghệ và môi trường kinh doanh Nhật Bản, đồng thời định hình thêm những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Ông Masao Seki, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sekisho, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HUST/Duy Thành

Ông Minato Koji, Chủ tịch Tập đoàn ITOKI, kỳ vọng từ không gian hợp tác mới sẽ có thêm nhiều kỹ sư, nhân lực chất lượng cao trưởng thành và trở thành cầu nối giữa Việt Nam, Nhật Bản và thị trường quốc tế.

Ông Minato Koji, Chủ tịch Tập đoàn ITOKI chúc mừng Đại học Bách khoa Hà Nội nhân dịp khánh thành Không gian Việt - Nhật. Ảnh: HUST/Duy Thành

Còn ông Kurihara Kenji, Tổng Giám đốc điều hành AIDEM cũng khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đại học Bách khoa Hà Nội trong các chương trình hỗ trợ sinh viên và kết nối nguồn nhân lực giữa hai quốc gia.

Ông Kurihara Kenji, Tổng Giám đốc điều hành Công ty AIDEM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HUST/Duy Thành

Việc đưa Không gian Việt - Nhật vào hoạt động tạo thêm một địa điểm kết nối các hoạt động vốn đang được triển khai giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và các đối tác Nhật Bản, từ đào tạo, nghiên cứu khoa học đến hợp tác doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Các khách mời chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ. Ảnh: HUST/Duy Thành

Không gian này cũng có thể trở thành nơi để sinh viên tiếp cận trực tiếp hơn với doanh nghiệp, công nghệ, văn hóa và môi trường làm việc của Nhật Bản ngay trong quá trình học tập.

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cùng các đối tác Nhật Bản thực hiện nghi lễ truyền thống “khai gương”, với ý nghĩa mở ra một khởi đầu mới cho các hoạt động hợp tác tại Không gian Việt - Nhật.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cùng các đối tác Nhật Bản thực hiện nghi lễ truyền thống “khai gương”, với ý nghĩa mở ra một khởi đầu mới cho các hoạt động hợp tác tại Không gian Việt - Nhật. Ảnh: HUST/Duy Thành