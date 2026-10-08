Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kế hoạch kỳ thi đánh giá tư duy 2027

Năm 2027, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức 3 đợt thi đánh giá tư duy. Ảnh: HUST

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kế hoạch dự kiến của kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2027.

Kỳ thi dự kiến tổ chức trong 3 đợt thi vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần, mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 11 tỉnh, thành phố bao gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng; có thể đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi.

Theo đó, đợt 1 thi ngày 16 và 17-1-2027 (đăng ký từ ngày 5 đến 15-12-2026); đợt 2 thi ngày 20 và 21-3-2027 (đăng ký từ ngày 5 đến 15-2-2027) và đợt 3 thi ngày 22 và 23-5-2027 (đăng ký từ ngày 5 đến 15-4-2027.

Kỳ thi được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng những công nghệ khảo thí tiên tiến, tiếp cận với các kỳ thi đánh giá tư duy hiện đại trên thế giới, như SAT, ACT...

Nội dung và hình thức thi TSA được thiết kế theo đúng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và giữ ổn định trong nhiều năm tới.

Bài thi gồm 3 phần thi: Tư duy toán học (60 phút), tư duy đọc hiểu (30 phút) và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Nhiều công nghệ khảo thí hiện đại đã được áp dụng cho kỳ thi như công nghệ xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết cầu trong đề thi, công nghệ chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số, công nghệ check-in tự động theo thẻ CCCD có tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân trên Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư để định danh thí sinh đến dự thi nhằm chống triệt để việc thi hộ và gian lận trong thi cử...

Đại học Bách khoa Hà Nội đã biên soạn và phát hành "Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA" (bản in và bản trực tuyến) nhằm giúp thí sinh hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung bài thi TSA.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần với 31 điểm thi tại Hà Nội và 10 tỉnh thành phố; đáp ứng cho gần 60.000 lượt thi với tổng số gần 30.000 thí sinh dự thi. Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027.