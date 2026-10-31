Đại học Bách khoa Đà Nẵng mang hơn 1.000 cơ hội việc làm đến với sinh viên

Đây là hoạt động thường niên của Trường ĐHBK Đà Nẵng nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học, thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Không chỉ tạo không gian giao lưu thực chất giúp doanh nghiệp đánh giá năng lực sinh viên, ngày hội còn là cơ hội để sinh viên chủ động nắm bắt yêu cầu tuyển dụng và định hướng con đường phát triển nghề nghiệp phù hợp.

Lãnh đạo Trường ĐHBK Đà Nẵng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội. Ảnh: P.T

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Huỳnh Phương Nam - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với bề dày hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách khoa luôn kiên định định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn và nhu cầu xã hội. Nhà trường liên tục cập nhật chương trình theo hướng hiện đại, liên ngành, đồng thời tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ thông tin (CNTT), trí tuệ nhân tạo, vi mạch - bán dẫn, điện - điện tử, cơ khí, tự động hóa, công nghệ ô tô, xây dựng và hạ tầng giao thông, năng lượng bền vững, công nghệ môi trường. Đây là những lĩnh vực then chốt trong tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển công nghiệp hiện nay.

Đông đảo sinh viên đến tìm hiểu nhu cầu nhân lực, ứng tuyển vào các vị trí phù hợp tại Ngày hội. Ảnh: P.T

Hào hứng tham gia sự kiện, em Nguyễn Quốc Duy - sinh viên năm tư khoa CNTT chia sẻ, em đến ngày hội với mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm đúng chuyên ngành. "Anh khóa trước của em từng được tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội này và hiện có công việc rất ổn định. Việc các doanh nghiệp đến sự kiện với nhu cầu tuyển dụng thực tế mang lại niềm tin và cơ hội rất lớn cho sinh viên sắp tốt nghiệp"- Duy bộc bạch.

Sinh viên tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng để tìm hiểu nhu cầu nhân lực, tìm kiếm cơ hội việc làm. Ảnh: P.T

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, điểm nhấn của sự kiện là chuỗi tọa đàm, workshop chuyên đề. Tại đây, đại diện các doanh nghiệp đã nhiệt tình chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và kỹ năng làm việc thực tế, giúp sinh viên tiếp cận sát hơn với xu hướng thị trường lao động.

Tại lễ khai mạc, Trường ĐHBK Đà Nẵng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Công ty Cổ phần Cảng Hàng không Mặt Trời - Chi nhánh Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (Tập đoàn Sun Group). Hoạt động mở ra triển vọng hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và kết nối cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: P.T

Trước đó, DUT Job Fair 2026 đợt 1 diễn ra vào giữa tháng 4-2026 cũng đã thu hút hơn 50 doanh nghiệp, mang lại hơn 8.000 vị trí tuyển dụng và 1.500 suất học bổng sau đại học. Trong khuôn khổ chương trình đợt 1, nhà trường đã ký kết biên bản hợp tác với 9 doanh nghiệp và tổ chức thành công diễn đàn kết nối đào tạo, nghiên cứu khoa học.